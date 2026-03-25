Un incendio de madrugada calcina cuatro contenedores y daña cinco vehículos en Alcoy

Un incendio de madrugada en la vía pública en Alcoy ha afectado a cinco vehículos estacionados y cuatro contendores. El Consorcio Provincial de Bomberos ha recibido el aviso del fuego registrado en el cruce de la calle Ibi con la plaza Centenari a las 2:40 horas del miércoles.

Según han informado desde los bomberos, se ha tratado de un incendio de mobiliario urbano, iniciado en un contendor desde el que se propagó a otros tres, quedando hasta cinco coches aparcados en las inmediaciones afectados, aunque en un principio sin daños graves. En cambio cuatro contenedores acabaron completamente calcinados.

Del mismo modo también ha habido que ventilar mecánicamente dos viviendas afectadas por humos y gases procedentes del incendio, finalizando la intervención de los efectivos de extinción casi cuatro horas después, a las 6:30 horas. La fachada del edificio también ha quedado afectada por el humo y las llamas.

Las llamas han calcinado varios contenedores / INFORMACIÓN

Desde el Consorcio Provincial movilizaron una bomba urbana pesada con cinco bomberos del parque de Cocentaina, sin que el siniestro dejara heridos.

Vecinos de la zona han señalado que no es la primera vez que se registra un incendio en estos contenedores, apuntando a la necesidad de que estén más alejados de las casas para evitar problemas en las viviendas.

Este es el segundo incendio en vía pública que afecta a coches en lo que va de año. El pasado enero un incendio en un aparcamiento provocó daños en una docena de coches. Cinco vehículos quedaron completamente calcinados y otros seis sufrieron daños menores.

En este caso el siniestro ocurrió por la tarde noche, pasadas las 19:00 horas, en una zona de aparcamiento libre de la calle Mestre José Ribera Montes, cerca del puente del Guitarrista José Luis González. Y generó grandes llamas.