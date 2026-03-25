¿Semana Santa invernal en la provincia de Alicante?

Un inicio de Semana Santa invernal y con muchas dudas sobre cómo evolucionará. La previsión para las próximas fechas festivas mantiene una gran incertidumbre, pero parece que su arranque estará marcado por el frío y el riesgo de chubascos, aunque en un principio no serían abundantes.

Desde el Laboratorio de Climatología de la UA han explicado sobre la Semana Santa que "de momento, podemos casi afirmar que empezará con ambiente invernal, por lo que habrá que tener el abrigo cerca". Un frío que se dejaría notar sobre todo en el interior, ya que en la costa las máximas que refleja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por ahora, rondan los 20 grados, aunque esto puede cambiar si se confirma la previsión de la UA.

Y es que "a partir del jueves irán llegando masas de aire frías procedentes de latitudes altas, y además el Domingo de Ramos se descolgará una gota fría o dana sobre nuestra vertical. No parece de momento que vaya a generar lluvias muy cuantiosas, pero sí que puede provocar algunos chubascos". Unas lluvias de las que están muy pendientes las cofradías en la provincia.

El Laboratorio de Climatología destaca que "el punto más llamativo puede ser que si la dana pasa por encima nuestra, podría nevar en cotas relativamente bajas para la época entre el domingo y el lunes, sin descartar granizadas o nieve granulada".

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por ejemplo el Domingo de Ramos señala en Alcoy temperaturas entre los 5 y los 14 grados, con una probabilidad de lluvia del 40 % y una cota de nieve de 900 metros que se mantendría el Lunes Santo, aunque con solo un 10 % de posibilidad de precipitaciones. En Alicante capital el riesgo de lluvias es del 30 % y la misma cota de nieve, con temperaturas entre los 8 y los 20 grados, bajando el lunes a entre 6 y 19 grados y una probabilidad de lluvia del 15 %, unos valores similares a los que se esperan en otros puntos del litoral alicantino.

Recta final de la Semana Santa

Desde el Laboratorio de Climatología apuntan a que "la posición de un anticiclón muy potente al norte de la Península y esta dana están provocando que exista mucha incertidumbre en las tendencias para la recta final de la Semana Santa, con escenarios que apuestan por frío y tiempo estable, mientras que otros intuyen una posible situación de chubascos. Por otra parte, esta variabilidad es muy habitual en la primavera".

Aemet ha anunciado que este miércoles dará una previsión de lo que se espera para el inicio de la Semana Santa a nivel nacional.

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