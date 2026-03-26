¿Por qué Alcoy reparte compost a granel solo a una parte de los vecinos?

Reparto de compost en agradecimiento a su contribución al reciclaje. El Ayuntamiento de Alcoy va a llevar a cabo este sábado 28 de marzo la distribución de abono natural generado gracias al programa de recogida de residuos sólidos urbanos orgánicos.

Este reparto se realizará de 9:00 a 14:00 horas en la explanada situada pasado el campo del Collao y justo antes de llegar a la rotonda, donde ya se ha realizado esta actividad en otras ocasiones.

Las personas usuarias, que ya han sido informadas de esta convocatoria a través de correo electrónico, podrán llevarse la cantidad de compuesto que necesitan a granel, para lo cual tendrán que acudir con sus propios recipientes, como por ejemplo cubos, sacos o capazos, según han explicado este jueves desde el Consistorio.

Devolver a la ciudadanía el resultado de su esfuerzo diario es la mejor manera de hacer visible el ciclo de la economía circular y los beneficios del reciclaje Raül Llopis — Concejal de Emergencia Climática de Alcoy

Desde el departamento de Transición Ecológica han aprovechado esta acción para recordar la importancia de realizar una correcta separación de los residuos para garantizar la calidad del proceso de compostaje.

En este sentido, se incide que al contenedor marrón únicamente se pueden depositar restos orgánicos utilizando bolsas compostables. La presencia de materiales impropios, como plásticos en general o botellas, dificulta en gran medida el tratamiento y devalúa el producto final.

Un contenedor marrón para la fracción orgánica en Alcoy / JUANI RUZ

Para facilitar esta tarea en los domicilios, el Consistorio pone a disposición de la ciudadanía bolsas compostables de manera totalmente gratuita, las cuales se pueden recoger a las dependencias de Transición Ecológica, situadas en la calle Pintor Casanova número 10, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Además, la participación en esta recogida selectiva permite una bonificación en la tasa de la basura.

El regidor de Emergencia Climática, Raül Llopis, ha explicado que "devolver a la ciudadanía el resultado de su esfuerzo diario es la mejor manera de hacer visible el ciclo de la economía circular y los beneficios del reciclaje".

El edil ha señalado que "con este reparto queremos premiar la implicación de los vecinos y vecinas que separan la materia orgánica a casa, una acción colectiva que nos permite tener una ciudad mucho más sostenible y obtener un producto natural excelente para cuidar nuestros huertos y plantas".