Alcoy entra en modo fiestas a un mes de los días grandes

Pistoletazo de salida para las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy. A un mes de los días grandes, el programa de actos previos se ha puesto en marcha en la noche del miércoles con la tradicional persentación de la Revista de Fiestas 2026.

El acto se ha celebrado en el Círculo Industrial de Alcoy, dando paso el sábado a uno de los eventos más importantes antes de la Trilogía Festera, la Vespra d'Abril y el descubrimiento del cartel de fiestas.

La presentación de la Revista de Fiestas ha incluido la intervención de Just I. Sellés, reconocido autor y estudioso de la figura de Al-Azraq, de quien este año se conmemoran 750 años de su muerte, coincidiendo con el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge por el que el Vaticano ha concedido el Año Jubilar a Alcoy.

La artista Mónica Jover con su portada de la revista, acompañada del presidente de la Asociación de San Jorge / Juani Ruz

La velada ha estado marcada por el descubrimiento de la portada de la Revista de Fiestas, obra de la artista alcoyana Mónica Jover. En una edición especialmente significativa por el aniversario del patronazgo, la autora ha concebido una pieza de gran carga simbólica y estética.

La obra rinde un cuádruple homenaje: al San Jorge ecuestre de Galarza, al mural de Fernando Cabrera en la iglesia del patrón y al estilo del pintor festero Luis Solbes, además de incorporar su característica técnica de los hilos, según han explicado desde la Asociación de San Jorge.

Precisamente, el uso del bordado en el marco de la obra sirve también como reconocimiento a las numerosas modistas anónimas que, con su trabajo, hacen posibles las fiestas. La composición se completa con los 23 rayos en forma de hilos, un elemento recurrente en la etapa creativa reciente de la artista.

Ponencia

Antes del descubrimiento de la portada, Just I. Sellés ha ofrecido una ponencia sobre la figura de Al-Azraq, donde ha profundizado en episodios como la batalla de La Canal y ha reivindicado la figura del caudillo musulmán, subrayando su relevancia histórica y su vinculación con el territorio.

Tras este primer bloque, el cronista de la Asociación de San Jorge, Alfonso Llorens, ha presentado la Revista de Fiestas, desgranando algunos de sus contenidos más destacados. A continuación, se ha proyectado un audiovisual sobre el proceso de creación de la portada, tras lo cual el presidente de la asociación, Francisco García, ha hecho entrega del primer ejemplar al alcalde de Alcoy, Toni Francés, así como un reconocimiento a la artista Mónica Jover.

Imágenes de la presentación de la Revista de la Festa 2026 / Juani Ruz

El acto ha continuado con la presentación de la revista científica eWALI, que en su octavo número vuelve a ofrecer una mirada rigurosa y multidisciplinar sobre el ámbito festero y cultural, con contenidos que abordan desde el sainete valenciano hasta las celebraciones de moros y cristianos en Sicilia o la cultura del fuego en el Mediterráneo. También en este caso se ha hecho entrega del primer ejemplar a la primera autoridad municipal.

La velada ha concluido con los parlamentos institucionales del presidente de la asociación y del alcalde de la ciudad, seguidos de la interpretación del Himno de Fiestas, en un ambiente cargado de emoción y sentimiento festero.

Vespra d'Abril

Con este acto, la Asociación de San Jorge da inicio oficialmente a los principales eventos previos a las Fiestas de Moros y Cristianos de 2026. La próxima cita será este sábado (19:00 horas) con el descubrimiento del cartel anunciador y la celebración de la gala de exaltación festera, la Vespra d’Abril.

Imágenes de la presentación de la Revista de la Festa 2026 / Juani Ruz

El teatro Calderón acogerá este acto amenizado por la Música Primitiva Apolo d’Alcoi. En el mismo se entregarán los premios de los distintos concursos y se reindirá homenaje a los cargos festeros.

Finalizado el mismo, se procederá a la persentación del cartel anunciador, con acompañamiento de la Societat Musical Nova d’Alcoi, incluyendo el encendido de la Enramada y un castillo de fuegos artificiales.