Esta es la programación de la Semana Santa en Alcoy

Alcoy se prepara para vivir la Semana Santa como una completa programación de actos. El Ayuntamiento y las entidades organizadoras han preparado el programa de la Semana Santa, que alcanzará desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril.

Los actos centrales empezarán el próximo Domingo de Ramos con la procesión interparroquial de la Entrada de Jesús en Jerusalén. Este desfile, donde participará la imagen de La Burreta, saldrá desde la parroquia de Sant Vicent y Sant Antoni y finalizará a la parroquia de Santa Maria. Ese mismo día también tendrá lugar la procesión de Encuentro y despido de Nuestra Señora de Dolores y de Nuestro Padre Jesús Nazaret.

Los actos previos de la Semana Santa alcoyana empezaron el pasado 12 de marzo con la inauguración de la exposición de dioramas, el descubrimiento del cartel anunciador, obra de Antonio Yepes Flores, y el pregón a cargo de José Antonio Álvarez Montes a la parroquia de Santa Maria. Así mismo, desde el pasado día 21 y hasta el viernes 27 de marzo, se está celebrando el Septenario de la Virgen María de Dolores a la parroquia de Sant Maure i Sant Francesc, que concluirá con el Vía Crucis en la Glorieta.

Juani Ruz

La semana continuará el Miércoles Santo con la procesión del Vía Crucis, que saldrá a las 20:00 horas desde la parroquia de Sant Maure i Sant Francesc. El Jueves Santo, las calles del centro acogerán la solemne procesión del Silencio desde la parroquia de Sant Vicent y Sant Antoni hasta la parroquia de Santa Maria.

A la llegada de esta procesión en la plaza de España, la Colla de Campaners de Alcoy ejecutará varios toques con la matraca del campanario, un instrumento penitencial que reemplaza las campanas desde la noche de Jueves Santo hasta el atardecer del Sábado Santo.

El Viernes Santo será el turno de la procesión interparroquial del Santo Entierro, con salida desde Santa Maria y que recorrerá vías como la calle Pintor Casanova, Sant Tomàs y la plaza de Ramón y Cajal.

Domingo de Resurrección

Finalmente, el Domingo de Resurrección pondrá el cierre en la programación con la tradicional procesión de los Xiulitets. Después del pasacalle de la Despertó, se producirá el encuentro entre el Cristo Resucitado y la Virgen María, la cual hará una veloz carrera desde el lado del Piñón hasta la plaza de Ramón y Cajal. Además de las procesiones, hay que recordar que durante estos días estará abierta en la iglesia de Santa Maria la exposición de dioramas de escenas bíblicas de la Pasión.

El regidor de Fiestas, Jordi Martínez, ha valorado la programación: "La Semana Santa nos ofrece unos días para vivir nuestra tradición y patrimonio cultural de manera compartida en nuestras calles. Estas celebraciones, que son posibles gracias al trabajo de las cofradías y entidades locales, invitan a la participación de toda la ciudadanía y generan un ambiente de unión que beneficia el tejido social y la dinamización de nuestra ciudad".