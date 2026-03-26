Balón de oxígeno para la reforma del IES Sempere de Alcoy: la Generalitat paga parte de los 1,2 millones que debía

La reforma del IES Andreu Sempere de Alcoy recibe un balón de oxígeno. La Generalitat ha abonado 400.000 de los 1,2 millones de euros que adeudaba hace un año, y ultima el pago de otros 300.000 euros, con lo que liquidaría las certificaciones de las obras realizadas hasta noviembre de 2025.

Estos abonos parece que alejan el fantasma de una paralización de las obras. Una posibilidad que preocupa, ya que los trabajos van a contrarreloj para que los alumnos puedan regresar a las aulas en septiembre.

Desde el Ayuntamiento han informado a este medio que la Generalitat ha realizado alguno de los pagos pendientes, apuntando que los trabajos siguen con el objetivo de cumplir la previsión de la actividad pueda regresar al centro tras el verano.

Las obras del IES Andreu Sempere, en una imagen de esta semana / Juani Ruz

Y desde la Conselleria de Hacienda han confirmado que "ya han realizado diversos pagos por importe de 418.808,71 euros. Y en este momento se está tramitando otro pago ya certificado con importe de 333.257,53 euros y que será efectivo en los próximos días".

Así, suman 752.065 euros, correspondientes a las certificaciones 6, 7, 8, 9 y 10, que habían sido aprobadas por Educación y estaban a la espera del visto bueno de Hacienda para el pago. Hasta principios de marzo solo se había abonado hasta la certificación número 5, de junio del 2025, sumando 540.204,30 euros pagados. Ahora esta cifra subirá hasta los 1,3 millones.

Del mismo modo las certificaciones 11 y 12 suponen 457.274,47 euros y corresponden a los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, estando pendientes de abonar también.

Un operario en las obras del IES Andreu Sempere / Juani Ruz

Desde la Generalitat han explicado que las certificaciones de esta obra registradas o pendientes de registrar por parte del Ayuntamiento "seguirán su tramitación ordinaria por parte de conselleria para atender las obligaciones de pago".

Reubicación de estudiantes

Estas reforma incluida en el Plan Edificant de la Generalitat ha obligado a que los alumnos estén en dos emplazamientos provisionales desde enero de 2025. En concreto se encuentran en el edificio del Viaducto y en la Escuela Oficial de Idiomas.

Y se trata de una actuación envergadura, ya que tiene un coste de 7 millones y un plazo de ejecución de 14 meses, por lo que debería estar acabada en el segundo trimestre de este año.

Pero la demora acumulada en los primeros meses hace que esto no se vaya a cumplir, comprometiéndose en diciembre la adjudicataria con el Ayuntamiento a finalizar la zona de aulas en junio para poder trasladar el equipamiento en verano, para que así puedan regresar el septiembre los alumnos aunque no se haya acabado por completo la obra. Algunos espacios específicos, como los laboratorios o el nuevo gimnasio, podrían requerir actuaciones adicionales una vez comenzado el curso.

Dos licitaciones

Esta es una actuación muy necesaria y reivindicada por la comunidad educativa, que quedó desierta en un primer intento, lo que llevó a incrementar su dotación presupuestaria y ampliar las obras a realizar.

Los trabajos de reforma integral, en una imagen de este miércoles / Juani Ruz

Así, además de la reforma integral del centro que estaba en el primer proyecto, en el segundo proyecto también están demandas posteriores, como son el derribo del pabellón del gimnasio existente y la construcción de una nave de cerca de 300 metros cuadrados con todo un frontal vidriado.

Así mismo, se han incluido actuaciones de urbanización, las cuales antes eran mejoras optativas a elegir por los licitadores, como por ejemplo la adecuación de la pista deportiva secundaria o la mejora del cierre de la parcela.