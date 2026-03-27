La Asociación de la Prensa y Veolia premian un artículo sobre la Sierra de Mariola de INFORMACIÓN

El jurado del Premio de Periodismo Medioambiental de la Comunidad Valenciana, que patrocinan Veolia y la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante (APPA), ha nombrado ganador de la VIII edición al periodista del diario INFORMACIÓN Jose Antonio Rico.

El galardón se concede por su reportaje "La sierra de las mariposas: un paraíso en la provincia de Alicante", sobre el parque natural de Mariola y su biodiversidad, donde se pueden observar el 35 % de las especies de mariposas diurnas que hay en toda España, según ha informado este viernes la APPA. El artículo incluye vídeo e imágenes de la fotoperiodista Juani Ruz.

Los miembros del comité deliberador, compuesto por la "dircom" de la Universidad de Alicante, María Martín; la "dircom" de la Diputación de Alicante, Pino Alberola; el "dircom" de Veolia, Martín Sanz y la presidenta de la APPA, Rosalía Mayor; destacaron el gran trabajo realizado por el periodista en dos piezas informativas que resaltan el valor ecológico de la zona y difunden el papel clave en la polinización y el desarrollo de la flora autóctona de los insectos voladores.

El redactor de INFORMACIÓN Jose A. Rico / Rafa Arjones

El Premio de Periodismo Medioambiental Veolia-APPA está dotado con 500 euros y un diploma y se entregará al periodista en fecha a concretar.

Sobre Jose Antonio Rico

Nacido en Xixona en 1977 y licenciado en Periodismo por la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia. Desde julio de 2000 entró en la redacción de diario Información como becario en Deportes y en 2001 se incorporó a la sección de Provincia. La mayoría de su trabajo se ha centrado en l'Alacantí y Sucesos y Tribunales. Actualmente sigue en la sección de Provincia, abarcando sobre todo el área de l'Alcoià-El Comtat.

Rico también ha sido colaborador en Onda 15 Jijona y Radio l'Om Picassent.