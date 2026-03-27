El cambio en la previsión para Semana Santa que alegra los corazones de los cofrades en Alicante

La lluvia se aleja de la Semana Santa. La dana que amenazaba con descolgarse el Domingo de Ramos entre la provincia de Alicante y las Islas Baleares apunta a que finalmente se situará en el norte de África.

El director del Laboratorio de Climatología, Jorge Olcina, ha confirmado este viernes el cambio en la previsión meteorológica. "El tiempo se estabiliza para toda la Semana Santa, ya que la dana al final se va al norte de África".

Así , la amenaza de un Domingo de Ramos y un Lunes Santo con amenaza de lluvia, e incluso granizo y nieve, y frío, parece que se aleja definitivamente para alegría de las cofradías y hermandades de la provincia de Alicante.

El tiempo se estabiliza para toda la Semana Santa, ya que la dana al final se va al norte de África Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Es más, se espera una ligera subida de temperaturas respecto a los frescos valores de este viernes, por lo que las máximas rondarán el Domingo de Ramos los 19 o 20 grados, y se superarán ligeramente en los primeros días de la Semana Santa, con previsión en un principio de estabilidad para toda la semana. Eso sí, se espera algo de viento el domingo.

¿25 grados?

Es más, en algunos puntos de la Vega Baja y el Baix Vinalopó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) marca máximas a mediados de semana de 25 grados o más, aunque hay que esperar todavía para confirmar que vaya a haber estos valores. Si fuera así, a buen seguro que las playas serán protagonistas durante estas vacaciones.

AEMET

La formación de esta dana en fechas tan señaladas venía acompañada de una gran incertidumbre, debido también a la posición de un anticiclón muy potente al norte de la Península, lo que hacía que hubiera muchas dudas sobre su trayectoria final. Y una posibilidad era que trajera inestabilidad, con chubascos y frío el Domingo de Ramos y Lunes Santos y una estabilización de la situación para el resto de la semana. Pero finalmente lo que se espera es sol.

Previsión por días

Según la Agencia Estatal de Meteorología, para el sábado se espera cielo con intervalos nubosos en el litoral y poco nuboso en el resto, aumentando a últimas horas a intervalos nubosos. No se descartan lluvias débiles y aisladas en el litoral norte de Alicante de madrugada. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable por la mañana, aumentando a intervalos de moderado y tendiendo a sur por la tarde.

El Domingo de Ramos se prevé a nivel autonómico cielo poco nuboso, con temperaturas mínimas sin cambios en el interior y en ligero ascenso en el litoral; máximas en descenso en el interior y prelitoral y sin cambios en el litoral. Y viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes, menos probables en el extremo sur de la Comunidad.

Y el Lunes Santo, a nivel de la Comunidad Valenciana, se espera cielo poco nuboso con nubes de tipo alto. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad sur y sin cambios en el norte; máximas en ascenso. Heladas débiles en el interior. Viento moderado del noroeste en Castellón y el interior de Valencia y flojo de dirección variable en el resto; rachas muy fuertes en el norte de Castellón, que también serán probables en el interior del resto de la mitad norte.