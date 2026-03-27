El compromiso del Consell sobre el suelo industrial en la Foia de Castalla

La Generalitat muestra su implicación para el desarrollo de suelo industrial en la Foia de Castalla. El director general de Industria, Julio Delgado, ha trasladado a los empresarios de la zona el compromiso “firme y decidido” del Consell con el impulso de nuevos parques empresariales, “clave para garantizar el crecimiento económico, generar empleo y asegurar el futuro de nuestros municipios”.

Delgado ha realizado estas declaraciones durante su participación en una jornada celebrada en Castalla, en las instalaciones de la empresa Actiu, organizada por la Associació per a la Resiliència i la Sostenibilitat (Assolir), en la que se ha analizado la situación de las áreas industriales de las localidades de Tibi, Ibi, Onil y Castalla.

El encuentro ha reunido a un amplio número de empresarios y ha contado con la participación de los alcaldes de Tibi, José Luis Candela; de Onil, Jaume Berenguer; de Castalla, Jesús López; la concejala de Ibi, Nuria Pina; y el director de IBIAE, Héctor Torrente.

Sin suelo industrial no hay política industrial posible. La Generalitat está actuando con determinación para impulsar la creación de nuevos espacios empresariales Julio Delgado — Director general de Industria de la Generalitat

Durante su intervención, Delgado ha subrayado que “sin suelo industrial no hay política industrial posible” y ha asegurado que la Generalitat está actuando “con determinación para impulsar la creación de nuevos espacios empresariales”.

En este sentido, ha insistido en que este desarrollo debe cumplir criterios de calidad, sostenibilidad y adecuación a las necesidades reales del sector empresarial, destacando el papel de la Generalitat como “aliado activo”.

“No dejamos solos ni a los ayuntamientos ni a los empresarios; acompañamos, ayudamos y tutelamos todo el proceso”, ha manifestado al respecto. Así mismo, ha defendido la necesidad de implicar a todos los agentes -administraciones, tejido empresarial y entidades locales- para acelerar la creación de nuevas áreas industriales.

Actuaciones

Delgado ha detallado las principales actuaciones puestas en marcha por la Generalitat para impulsar el desarrollo de suelo industrial. Entre ellas, ha destacado el Hub de Suelo Industrial, integrado en la Estrategia de Reindustrialización de la Comunitat Valenciana, dotada con 2.000 millones de euros, y que contempla la creación de hasta 10 millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial en los próximos años.

Asistentes a la jornada organizada por la asociación Assolir en las instalaciones de la empresa Actiu / INFORMACIÓN

Además, ha puesto en valor el nuevo visor de suelo industrial presentado recientemente. Se trata de una herramienta digital avanzada que integra por primera vez toda la información sobre parcelas y áreas empresariales según su grado de desarrollo. “Identifica todo el suelo industrial disponible para ponerlo a disposición del sector empresarial y es fundamental para agilizar y planificar nuevos desarrollos”, ha explicado al respecto.

El director general también ha avanzado que la futura Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana simplificará los procedimientos urbanísticos y reducirá los plazos para desarrollar nuevos espacios industriales y que es un ejemplo de “menos burocracia y más agilidad”.

Entorno del polígono industrial I La Foia de Castalla / Juani Ruz

Además, ha hecho especial hincapié en que el gobierno valenciano continúa trabajando en la ampliación del área industrial El Maigmó de Tibi “que permitirá disponer de una mayor oferta de suelo industrial en el municipio y en la provincia de Alicante”.

Más de 3 millones de euros para mejorar áreas

En este contexto, también ha subrayado la importancia de mejorar las áreas industriales como complemento al desarrollo de nuevo suelo, ya que estas actuaciones permiten aumentar la competitividad, atraer inversión y generar empleo de calidad.

Por ello, ha recordado que la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, a través de Ivace+i, ha destinado en los dos últimos años 3,1 millones de euros para mejorar y modernizar siete parques empresariales de la Foia de Castalla.

Arraigo y fortaleza industrial

Por último, el director general ha destacado el carácter emprendedor de la Foia de Castalla y su consolidado tejido productivo, definiéndolo como “uno de los grandes activos empresariales de la Comunitat Valenciana”.

“Sois un ejemplo de cómo la industria genera arraigo, identidad y prosperidad. Aquí hay una base empresarial sólida sobre la que seguir creciendo”, ha afirmado.