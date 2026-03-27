Constituyen una plataforma ciudadana contra la "ecoaldea" de 500 viviendas que se proyecta en Planes

Se constituye una plataforma ciudadana contra la autodenominada "ecoaldea" que contempla 500 viviendas en Planes y que ya construye sus dos primeras casas piloto. Bajo el nombre “Salvem Planes, protegim El Comtat”, alerta de que el proyecto The Modern Eco Village (MEV) no es más que un "lavado de cara" del plan fallido de hace dos décadas y supone duplicar la población de esta pequeña población, que según el INE tiene unos 700 habitantes.

La plataforma cuenta con una cuenta en Instagram que ya tiene más de medio millar de seguidores, y alerta de que lejos de ser sostenible como anuncian sus promotores, no es viable y requerirá además de una serie de servicios que no puede asumir un ayuntamiento tan pequeño.

Una de las casas piloto / Juani Ruz

Según explican en un comunicado que ha sido reenviado por la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat, el pasado sábado 21 de marzo un grupo espontáneo de unas 50 personas de gente de poblaciones de El Comtat, de localidades como Planes, Beniarrés, Muro, l'Alqueria o Cocentaina, entre otros, se reunió en Muro para "constituirse como plataforma y coordinar las acciones contra la megaurbanización que pretende construirse en la localidad de Planes a las faldas del pantano de Beniarrés".

Así, recuerdan que "en el verano del 2024, un matrimonio noruego publicaba en redes su idea estrambótica de construir una autodenominada eco-villa moderna y autosuficiente con 500 chalés, escuela, centro de salud… en los terrenos del que hace 20 años fueron la diana de la desafortunada Joya de Planes. Una urbanización parecida que quedó a medias, ya tenía hechos algunos tramos del alcantarillado y la urbanización de las calles, porque el agente urbanizador entró en quiebra. Esta de ahora promete ser ecológica. De hecho la construcción de un piso piloto ya es una realidad".

Documentación

"Pero ha sido ahora, a principios de marzo de 2026 cuando, el último día del plazo, se ha presentado la documentación en el Ayuntamiento de Planes para iniciar esta megaurbanización. Y, justo en ese momento, salta a los medios de comunicación generalistas" a través de las redes sociales (TikTok) de un proyecto que se había "llevado con discreción" en la comarca está ahora, pasando así a estar "en boca de todo el mundo".

Y han apuntado que "esta documentación oficial es crucial para saber en qué consiste exactamente el proyecto y se ha dilatado el proceso de publicación en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Planes. Ha sido solicitada por varios grupos y no tiene que tardar al iniciarse el periodo de alegaciones".

El pantano de Beniarrés, en una imagen de este mes / Juani Ruz

La plataforma pretende "utilizar herramientas legales para parar y también explicar y difundir en la comarca la barbaridad hacer una megaurbanización, porque ya tenemos ejemplos próximos, como Castalla Internacional o el modelo de la costa, que nos pueden servir de ejemplo del que nos podría pasar aquí".

Así, primer advierten de que "no se plantea como un crecimiento ordenado de la población de Planes sino como una colonia independiente, publicitada mayormente en inglés porque su público objetivo no es hacer pueblo. Este proyecto se enmarca más en dinámicas burbuja de expansión urbanística propias de la costa que allí también han supuesto muchos problemas".

Una colonia

"La urbanización estará alejada suficientemente del pueblo matriz como para necesitar coche, y, por lo tanto, igual pueden comprar en el pueblo de Planes, como en Muro, como bajar a la costa. Porque será un pueblo independiente y los promotores hacen gala de esto, o sea, que el presunto retorno y beneficio para el pueblo no es tal".

"El trabajo que se dice que llevará en el pueblo será en la fase de construcción porque después querrán de la gente de Planes solo personal doméstico para la limpieza de las casas. Ese es exactamente el concepto de colonia, no de hacer pueblo".

Servicios insuficientes

"Estamos hablando de casi duplicar la población actual que tendrá los mismos servicios para el doble de gente, y, el Ayuntamiento, con los mismos recursos actuales, estará obligado a atenderlos", advierten desde la plataforma.

"No ha quedado justificado cómo se harán frente a los suministros, los recursos hídricos no queda claro de donde saldrán. De momento, 300 chalés", recordando que aunque los promotores publicitan 500 "en planos solos hay 300, con previsiblemente 300 piscinas tendría que tener garantizado el suministro de agua".

Acceso a la finca de la "ecoaldea" / JUANI RUZ

De cualquier forma, señalan que aunque el abastecimiento estuviera garantizado, "es una barbaridad y un despilfarro en un contexto de sequía estival recurrente", añadiendo que "tampoco queda claro qué pasará con las aguas sucias".

"Los noruegos están vendiendo el espacio como un entorno idílico junto a un lago bucólico. El pantano de Beniarrés es un embalse contaminado y maloliente y lleno de mosquitos. Información que tendría que conocer también las decenas de inversores que ya han dado una señal de 10.000 € para reservar la plaza. Han sido muchos años de lucha y reclamaciones de la gente para conseguir una descontaminación del pantano, prioridad que no ha estado en la agenda de ningún político", lamentan.

Una parcela de 600.000 metros cuadrados Según los promotores, ya cuentan con 170 socios que desean asentarse en esta urbanización que promocionan como autosuficiente y sostenible, con 25 villas y 40 casas adosadas ya reservadas, de un total de 500 proyectadas Este complejo se plantea en la parcela de 600.000 metros cuadrados sobre la que ya se proyectó hace dos décadas una urbanización, entonces sin este carácter "ecológico". Era "La Joya de Planes", que se frustró por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 2008, llegándose a ejecutar entonces algunos viales. Aunque desde la empresa no facilita el presupuesto total al que asciende la urbanización, apunta que se destinarán 30 millones para desarrollar las instalaciones comunes para los residentes y también para los habitantes de Planes, contemplando la limpieza del lago, algo que en cualquier caso depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y "ayudando a restaurar la antigua Masía". Y se trataría de un complejo que emplearía energía solar y reutilizaría sus aguas residuales, aunque la plataforma ciudadana pone en duda su carácter sostenible.

El "lavado de cara del MEV respecto a la anterior 'Joya de Planes' es un simple 'greenwashing', es decir, que para autoabastecerse con placas solares parece que ya es lícito arrebatar un territorio. Pero además, el efecto isla de calor por el hecho de poner cemento en un espacio verde tiene que ser tenido en cuenta".

Masías que se caen

Además, han recordado que en esta zona del PAI se ubican el Mas Blau y el de la Foia, inmuebles que tienen un alto valor patrimonial y que están cayendo a trozos viendo como las administraciones ni se preocupan ni muestra interés", recordando son propiedad del Ayuntamiento de Planes.

Una de las dos viviendas de la "ecoaldea" / Juani Ruz

Sobre el impacto sobre el medio ambiente", alertan de que "no será menor, la megaurbanización cae dentro del paisaje protegido del Serpis y hacer más asfalto en nuestro territorio es una burbuja que ya estalló en 2008 sin dar buenos resultados. Como en la costa no caben más, ahora van a por el interior".

Dudas legales

Por otra parte, la plataforma advierte de que "legalmente también hay obstáculos, el PAI de la 'Joya de Planes' no está claro que esté vigente y, cuando menos, tendrá que someterse a la nueva normativa ambiental, con un nuevo estudio de impacto ambiental, y nada garantiza que la declaración sea favorable".

"Los pueblos pequeños y rurales de la comarca necesitan una solución de futuro para el despoblamiento y del trabajo, que no esté basada en la especulación, que sea real y definitiva, que no deprede el territorio, y que permita una convivencia armoniosa y vertebradora con las poblaciones más grandes, porque los pueblos pequeños son los custodios del territorio, y esto es una gran tarea, a pesar de no tener casi peso electoral".

Así, han anunciado que "las próximas acciones de la plataforma serán también anunciadas a los medios de comunicación y las redes sociales porque esta plataforma apenas empieza ahora a andar y todavía está decidiendo qué acciones legales y de calle tiene que emprender".