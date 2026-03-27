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Más cortes de tráfico por la remodelación del Acceso Sur a Alcoy

La circulación de turismos quedará restringida el lunes 30 y el martes 31 de marzo por las obras, que están ya en su recta final

Obras del Acceso Sur de Alcoy

Obras del Acceso Sur de Alcoy

Juani Ruz

Jose A. Rico

Jose A. Rico

Con motivo de las obras de mejora en el Acceso Sur a Alcoy, el lunes y martes 30 y 31 de marzo la entrada a la ciudad por esta vía estará restringido.

Durante estas dos jornadas solo se permitirá la entrada al tráfico pesado para garantizar la actividad de las áreas industriales. Por este motivo, se recomienda a los turismos priorizar el Acceso Norte y utilizar las vías alternativas para acceder al casco urbano, ha informado este vierners el Ayuntamiento, que pide disculpas por las molestias que estos cortes puedan ocasionar y agradece su comprensión.

Esta restricción responde a las necesidades de la recta final del proyecto de reurbanización del Acceso Sur, una intervención clave valorada en más de 1,9 millones de euros y financiada por los fondos europeos NextGenerationEU.

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La obra tiene como propósito conectar la ciudad con el paraje de El Molinar mediante un nuevo eje peatonal y ciclista. Los trabajos permitirán transformar lo que era una antigua carretera nacional en una vía plenamente urbana, dotada de nuevas aceras, carril bici y alumbrado eficiente, facilitando al mismo tiempo un acceso digno y adecuado al conjunto histórico de El Molinar.

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