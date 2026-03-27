La empresa pública de Alcoy asume la próxima semana un servicio fundamental

La Empresa Pública Municipal de Serveis d'Alcoi (EMSA) que el Ayuntamiento constituyó a finales de 2024 va creciendo y asumiendo más responsabilidades. El alcalde Toni Francés ha dado a conocer este viernes la aprobación de la cuenta general y la liquidación del ejercicio 2025 de la EMSA, y las nuevas funciones que va a desarrollar.

Tras la reunión del Consejo de Administración celebrada este viernes, se ha constatado que la entidad ha obtenido unos ingresos de medio millón de euros durante el pasado ejercicio, su primer año completo de actividad en el que ha prestado el servicio de ayuda a domicilio. Esta gestión ha dejado unos beneficios de 8.300 euros para las arcas municipales, cifra que avala la eficiencia económica de la entidad.

La gestión a través de la empresa municipal nos permite ahorrar costes e invertir esos recursos en mejorar la atención a nuestros vecinos Toni Francés — Alcalde de Alcoy

De cara a 2026, la empresa pública dará un salto importante y multiplicará su presupuesto hasta los 3,1 millones de euros. De hecho, a partir de la próxima semana, el miércoles 1 de abril, EMSA asumirá de forma directa un servicio muy importante como es la limpieza de edificios públicos, que incluye centros educativos, instalaciones deportivas y todas las dependencias municipales, con una dotación de 1,2 millones de euros.

Además, a lo largo de este año también se integrará la conserjería y el mantenimiento de nuevas infraestructuras como el Parque Tecnológico de Rodes, la Pinacoteca Municipal y el futuro museo de Camilo Sesto, así como la gestión integral del complejo deportivo Eduardo Latorre.

Incremento de la plantilla

Esta ampliación inminente de servicios vendrá acompañada de un crecimiento destacado de la plantilla. Con la asunción de la limpieza de edificios en apenas unos días, la empresa contará con un total de 80 trabajadores y trabajadoras. Las previsiones apuntan a que, con la incorporación de las nuevas gestiones antes de que finalice el año, la cifra superará los 120 empleados.

Sus gastos para 2026 se desglosan en 1,2 millones en la limpieza; 600.000 euros en la atención a domicilio, que se refuerza con 100.000 euros más; 650.000 para las instalaciones del Eduardo Latorre, 315.000 euros para las labores de conserjería y 300.000 para gastos de funcionamiento.

La municipalización de este servicio, una de las exigencias de Guanyar para respaldar las cuentas de años anteriores, supone un ahorro de más de 360.000 al año. según las estimaciones del Ayuntamiento.

El Agora de Alcoy, una de las dependencias municipales cuya limpieza pasa a ser responsabilidad de EMSA / INFORMACIÓN

La Empresa Pública Municipal de Serveis d'Alcoi (EMSA) es una entidad de capital íntegramente municipal creada por el Ayuntamiento para gestionar de forma directa diferentes servicios públicos. Su finalidad es dotar de mayor agilidad a la administración y optimizar los recursos del consistorio para ofrecer una atención de calidad a la ciudadanía, manteniendo unas condiciones laborales adecuadas para todo el personal adscrito.

El alcalde ha destacado la evolución de la entidad y su impacto en el día a día de la ciudad. "La gestión a través de nuestra empresa municipal se ha revelado como una herramienta eficiente y beneficiosa, ya que nos permite ahorrar costes económicos e invertir esos recursos en mejorar la atención a nuestros vecinos y vecinas".

El primer edil ha añadido que "la asunción de la limpieza de edificios en unos días y la ampliación de servicios demuestran que trabajamos para consolidar unos servicios públicos que sean totalmente útiles y respondan de forma directa a las necesidades de la ciudadanía, garantizando al mismo tiempo unas buenas condiciones para los trabajadores".