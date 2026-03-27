La Fira de Tots Sants de Cocentaina echa a andar de cara a su 680 edición

La Fira de Tots Sants de Cocentaina ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para que empresas, profesionales y colectivos interesados puedan participar como expositores en la 680 edición del certamen. El periodo de inscripción permanecerá abierto del 15 de marzo al 15 de junio y todas las solicitudes deberán tramitarse obligatoriamente por vía telemática a través de la sede electrónica.

La próxima edición de la Fira de Tots Sants se celebrará los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026, aunque la planificación del montaje hará posible que, desde el jueves 29 de octubre a partir de las 18.00 horas, los expositores ya puedan abrir al público. Además, esta jornada permitirá también que los más pequeños puedan disfrutar del tradicional Dia del Xiquet en las atracciones mecánicas.

"Para 2026, la Fira mantiene el mismo formato y la misma sectorización que en la edición anterior, consolidando un modelo que ha ofrecido muy buenos resultados tanto desde el punto de vista organizativo como de la rentabilidad comercial para los expositores. De este modo, se da continuidad a una estructura que ha contribuido a reforzar la eficiencia del certamen y a mejorar la experiencia de participación", han explicado este viernes desde el Ayuntamiento.

La Fira de Tots Sants / INFORMACIÓN

Asimismo, la organización mantiene todos los servicios dirigidos a los expositores, entre los que figuran el aparcamiento, el suministro eléctrico, la fibra óptica, la limpieza, la seguridad, la zona de presentación de productos o la guardería, entre otros recursos que continúan siendo clave para garantizar el buen funcionamiento de la muestra.

Precios

La Fira de Tots Sants también mantiene para esta edición los precios oficiales, reforzando así una apuesta por la estabilidad y por ofrecer condiciones favorables a los expositores que año tras año eligen Cocentaina como escaparate comercial y espacio de negocio.

La concejala de Feria, Marcela Richart, ha destacado que “abrimos un nuevo periodo de solicitudes con la voluntad de seguir consolidando un modelo de Fira que ha funcionado muy bien, tanto en lo que respecta a la organización como a los resultados comerciales para los expositores”.

Richart ha remarcado también que “mantenemos el formato, los sectores, los servicios y los precios porque entendemos que la fórmula actual está dando estabilidad, calidad y rentabilidad”.

Domingo en la Fira de Tots Sant de Cocentaina / Juani Ruz

La concejala ha insistido en que “el objetivo no es crecer en número, sino seguir avanzando en selección y calidad, situándonos de nuevo en torno a los 850 o 900 expositores, pero priorizando una oferta cada vez más cuidada, atractiva y competitiva”.

Con la apertura de este plazo, la Fira de Tots Sants comienza ya a activar la preparación de una edición muy especial, en la que Cocentaina volverá a convertirse en un gran punto de encuentro comercial, social y cultural.

Las personas y empresas interesadas pueden consultar toda la información relativa a las bases, los sectores y el procedimiento de participación en la web oficial de la Fira: https://www.firadecocentaina.org/es/expositores-feria-de-cocentaina-2025/expositores.