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San Jorge llama a la Fiesta de Alcoy con un original cartel de La Taula

El grupo de artistas sorprende a las cientos de personas congregadas en la plaza de España con una llamativa presentación

Presentación del cartel de Fiestas de Alcoy

Presentación del cartel de Fiestas de Alcoy

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Presentación del cartel de Fiestas de Alcoy / Juani Ruz

INFORMACIÓN

Alcoy ya ha iniciado la cuenta atrás para sus Fiestas de Moros y Cristianos. Ha sido con motivo de la presentación del cartel, una obra colectiva del grupo de artistas La Taula que ha sorprendido al público por su originalidad. El protagonista, un busto del patrón de la ciudad, San Jorge, que recuerda, al menos en parte, a la estatua que preside el parque de la Rosaleda. La puesta en escena ha sido tremendamente original y espectacular a la vez, con una lluvia de confeti que simulaba salir del propio cartel, y que ha despertado los entusiastas aplausos de las cientos de personas congregadas en la plaza de España. Todo ello, además, convirtiéndose en un emotivo homenaje a Abel Flores, componente de La Taula, tristemente fallecido esta misma semana.,

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