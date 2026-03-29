El exalcalde de Agres se enfrenta a 3 años de cárcel por cobrar un sueldo que ya no le correspondía

La Audiencia Provincial de Alicante juzga este lunes al exalcalde de Agres, Josep Manel Francés, vinculado a Compromís, por presuntas irregularidades relacionadas con el cobro de su sueldo ya que no tenía derecho a percibirlo.

La Fiscalía considera que pudo incurrir en delitos de prevaricación y malversación y reclama para él tres años de cárcel, además de doce años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Un juicio por la gestión de las retribuciones

El caso pone el foco en la gestión interna del Ayuntamiento de Agres, un municipio del interior de la provincia de Alicante, y en la legalidad de una serie de resoluciones firmadas durante la última etapa de Francés al frente de la alcaldía.

El Ministerio Público sostiene que el exalcalde autorizó pagos a su favor pese a los reparos formulados por la secretaria interventora municipal. Para la acusación, esas decisiones no se ajustaban al acuerdo que regulaba sus retribuciones como alcalde.

El origen del procedimiento

El origen de la causa se encuentra en un acuerdo plenario adoptado en agosto de 2019. En aquella sesión se fijó que el entonces alcalde de Junts per Agres-Compromís percibiría retribuciones durante un periodo concreto.

Sin embargo, al concluir ese plazo, no se convocó un nuevo pleno para que la corporación municipal decidiera si esas percepciones debían suspenderse o continuar. Pese a ello, los pagos siguieron adelante. Fue esa continuidad en el cobro de la nómina municipal la que acabó dando lugar a la investigación judicial.

La acusación sostiene que Josep Manel Francés continuó percibiendo su sueldo entre julio de 2020 y enero de 2021, cuando ya no le correspondía conforme al acuerdo aprobado previamente por el pleno.

Durante esos meses, añade la Fiscalía, se dictaron resoluciones para autorizar el abono de esas cantidades a pesar de las objeciones técnicas planteadas desde la intervención municipal.

El perjuicio económico para las arcas públicas de Agres asciende, según el escrito de acusación, a 4.054 euros.

Una etapa que terminó con una moción de censura

La etapa de Francés como alcalde de Agres terminó en enero de 2021. Fue entonces cuando prosperó una moción de censura impulsada por el Partido Popular y el concejal no adscrito Rafael Sanjuán, ex del PSPV-PSOE, que pasó a asumir la alcaldía del municipio.

Ese cambio político cerró una década de mandato, ya que Josep Manel Francés había estado al frente del Ayuntamiento de Agres entre 2011 y 2021.

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El juicio se celebra este lunes, a partir de las 10.00 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante. La vista permitirá aclarar si las resoluciones firmadas por el entonces alcalde se ajustaron o no a la legalidad y si esos pagos deben considerarse constitutivos de delito.