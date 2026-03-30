El compromiso del alcalde para que San Jorge sea festivo en Alcoy en 2027

El 23 de abril de 2027 será festivo en Alcoy, ya sea a través de la Generalitat o el Ayuntamiento. El alcalde Toni Francés anunció en la Vespra d'Abril del pasado sábado que si el Consell no atiende la nueva petición del Consistorio para que San Jorge sea festivo autónómico local en 2027, será la Corporación municipal la que lo declare festivo local. Todo después de que este año no sea festivo pese a ser el inicio del Año Jubilar.

De esta forma, el cierre del Año Jubilar por el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge en 2027 sí que será festivo. Ya sea mediante una administración u otra.

El hecho de que el 23 de abril, jueves, este año no sea festivo ha generado polémica, ya que el PP ha denunciado que el equipo de gobierno realizó la petición a la Generalitat fuera de plazo, mientras que el ejecutivo defiende que vienen reclamando la medida desde finales de 2024 y esperaban una solución extraordinaria.

Me comprometo a que el 23 de abril será festivo, y podremos celebrar como toca esta efeméride Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Y en cuanto a 2027, el alcalde recogió el guante lanzado por el presidente de la Asociación de San Jorge, Francisco García, durante la gala de exaltación festera en el acto celebrado en el Teatro Calderón tras la que se descubrió el cartel de fiestas.

Así, tras lanzar la reclamación el dirigente de los Moros y Cristiano de que sea festivo durante su discurso, el primer edil anunció que "voy a continuar trabajando para que el 750 aniversario tenga el reconocimiento del gobierno valenciano que merecemos. Y me comprometo a que de no ser así, el 23 de abril será festivo, y podremos celebrar como toca esta efeméride", acabando su discurso con un "visca Alcoi, visca Sant Jordi".