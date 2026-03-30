Así eleva el PSOE provincial la presión ante el bloqueo de la moción de censura de l'Alqueria d'Asnar

El PSOE provincial redobla la presión sobre l’Alqueria d’Asnar, donde el alcalde César Palmer ha archivado de forma unilateral la moción de censura presentada por socialistas y la edil no adscrita Saray González. Desde hace semanas hay un peón de Servicios como secretario accidental tras haber cesado el primer edil trásfuga al funcionario, que había antes alertado al Tribunal de Cuentas de supuestas irregularidades de Palmer con el dinero público.

Así, el PSOE va a pedir a la Institución Provincial en el pleno de este miércoles un informe que "determine la correcta redacción, validación y presentación de la moción de censura registrada en el municipio".Y también ha presentado un escrito ante la Subdelegación del Gobierno para que "analice los hechos y actúe en defensa de la legalidad".

El alcalde, ex de Compromís, es el único integrante del equipo de gobierno con seis concejales en la oposición, tras abandonarlo en noviembre los dos ediles del PP y González, que también formaba parte de la formación valencianista, que abandonaron los dos tras abrirles expediente por pactar con los populares. La salida se produjo tras el escándalo derivado de la denuncia del PSOE sobre la gestión de la recaudación de la piscina por parte de Palmer.

No está en juego solo una moción de censura, sino el respeto a las reglas básicas del juego democrático Ismael Vidal — Diputado provincial del PSOE

El alcalde ingresó en la cuenta del Ayuntamiento, más de un año después, 1.600 euros de la recaudación de agosto de 2024, tras denunciar el PSOE que no se sabía dónde estaba el dinero. Y después Palmer denunció el robo de otros 6.000 euros de la recaudación que estaban en su despacho, y que tampoco se habían ingresado en el banco, negando el primer edil cualquier irregularidad.

Y tras un contundente informe del secretario-interventor sobre supuestas irregularidades con este dinero que han llevado a la apertura de una investigación por parte del Tribunal de Cuentas, Palmer cesó al funcionario, alegando incompatibilidades administrativas de su cargo. Y desde entonces no hay secretario, habiendo renunciado dos de ellos antes de tomar posesión, y nombrando el primer a un peón como secretario accidental, un movimiento cuya legalidad cuestiona el PSOE.

Del mismo modo Palmer ha decretado el archivo de la moción -que debería haberse votado el 6 de marzo- alegando que al ser una tránsfuga González, no puede firmar la moción, sin apoyo de informe del secretario, que como fedatario público es el encargado que comprobar la validez de una moción de censura.

Un vehículo de la Guardia Civil pasa frente al Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar este viernes, con vecinos que se han acercado para ver qué pasa con el Ayuntamiento / JUANI RUZ

Así, el PSOE y González anunciaron la pasada semana una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y un recurso contencioso-administrativo si el pasado viernes no se convocaba el pleno, algo que no ha pasado, por lo que están ultimando la presentación de estas dos medidas.

Restitución de las garantías democráticas

Así, en el próximo pleno de la Diputación el PSOE ha incluido una moción, una pregunta y un ruego, exigiendo la "restitución de las garantías democráticas en el municipio". Los socialistas denuncian la "inacción" del organismo provincial ante el bloqueo de la moción de censura.

El diputado socialista en la Diputación de Alicante, Ismael Vidal, ha denunciado hoy “un grave atentado contra la democracia” en l’Alqueria d’Asnar. En palabras de Vidal, “no está en juego solo una moción de censura, sino el respeto a las reglas básicas del juego democrático y el derecho legítimo de la mayoría del pleno a ejercer el control político del gobierno municipal”.

Asimismo, ha advertido que impedir el debate y votación de una iniciativa respaldada por la mayoría de los concejales supone “bloquear la voluntad democrática expresada en el pleno, que es el órgano soberano de representación de la ciudadanía”, y ha subrayado que esta situación “genera una crisis institucional sin precedentes y sienta un peligroso precedente para el conjunto de municipios”.

González es la candidata de la moción de censura / JUANI RUZ

Desde el Grupo Socialista en la Diputación de Alicante consideran que lo ocurrido evidencia que “se ha sobrepasado una línea roja democrática”. En este sentido, denuncian que “cuando se está saltando la ley, el secretario no deja de ser un peón dentro de una estrategia política más amplia”.

Obligación legal

Los socialistas critican duramente la inacción de la Diputación de Alicante, recordando que tiene la obligación legal de asistir y garantizar el correcto funcionamiento de los municipios, especialmente los de menor población. “No puede mirar hacia otro lado ante un caso tan grave”, señalan, insistiendo en que la Institución Provincial está incumpliendo su responsabilidad de cooperación jurídica y técnica.

Para el Grupo Socialista, la gravedad de los hechos es aún mayor por la actitud del equipo de gobierno provincial, al que acusan de permitir una situación que “va a peor” y que supone un deterioro evidente de la calidad democrática.

Por todo ello, los socialistas han redoblado la presión institucional y han presentado una batería de iniciativas en la Diputación, entre ellas una moción para garantizar el respeto a la legalidad democrática en el Ayuntamiento de l’Alqueria d’Asnar. Asimismo, han registrado una pregunta oral para su debate en pleno y han formulado un ruego por el que solicitan que se elabore un informe que determine la correcta redacción, validación y presentación de la moción de censura registrada en el municipio.

Además, también se ha presentado un escrito ante la Subdelegación del Gobierno "para que analice los hechos y actúe en defensa de la legalidad".

Finalmente, han anunciado que numerosos vecinos y vecinas de l’Alqueria d’Asnar acudirán al pleno con la intención de mostrar su enfado ante la actitud de la Diputación. “La ciudadanía está cansada de este atropello democrático y va a hacer oír su voz”, han concluido.