Este es el relevante peso que tiene Alcoy en cuanto al empleo tecnológico en España

Alcoy es la octava ciudad española de más de 50.000 habitantes con mayor peso del empleo tecnológico, siendo la ciudad de este rango que más crece en la Comunidad Valenciana tanto en empleo tecnológico en general (56 % en la última década) como en empleo femenino en este mismo sector, con un aumento superior al 57 %.

Así, desde el Ayuntamiento han destacado este lunes que "Alcoy continúa avanzando en su posicionamiento como uno de los principales núcleos tecnológicos del territorio valenciano y nacional".

Según los datos del informe de la Fundación Cotec sobre el mapa del empleo tecnológico en España, la ciudad ha experimentado un crecimiento del 56,2 % en el empleo tecnológico entre 2015 y 2025, lo que la sitúa por encima de la media nacional y en primera posición en las ciudades de la Comunidad Valenciana de su mismo tamaño.

Este incremento se traduce en el paso de 1.102 afiliados tecnológicos en 2015 a 1.721 en 2025, lo que supone la generación de 619 nuevos empleos vinculados a sectores tecnológicos. Además, el peso del empleo tecnológico sobre el total ha aumentado del 7,4 % al 9,8 %, consolidando un cambio estructural en el modelo económico local.

Alcoy está haciendo bien las cosas desde hace años, apostando por un modelo económico basado en la innovación, el conocimiento y la colaboración entre administración, universidad y empresa Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Uno de los indicadores más relevantes es la posición de Alcoy dentro de su entorno territorial. Con apenas el 3 % de la población de la provincia de Alicante, el municipio concentra el 6,3 % del empleo tecnológico, lo que evidencia una clara especialización y una elevada capacidad de atracción y generación de actividad tecnológica.

En este contexto, la ciudad se sitúa además en el top 10 nacional de municipios de más de 50.000 habitantes con mayor peso del sector tecnológico, destacando especialmente el ámbito de la investigación y el desarrollo (I+D), ocupando la octava posición.

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha valorado estos datos como “la confirmación de que Alcoy está haciendo bien las cosas desde hace años, apostando por un modelo económico basado en la innovación, el conocimiento y la colaboración entre administración, universidad y empresa”.

Avance destacado del empleo tecnológico femenino

Uno de los aspectos más significativos del informe es el crecimiento del empleo tecnológico femenino en la ciudad. Entre 2015 y 2025, el número de mujeres afiliadas en sectores tecnológicos ha pasado de 441 a 693, lo que supone un incremento del 57,1 % y la creación de 252 nuevos empleos, lo que la sitúa también como primera ciudad de más de 50.000 habitantes donde más crece el empleo tecnológico femenino en la Comunidad Valenciana.

Panorámica de Alcoy sobre el viaducto de Canalejas. / INFORMACIÓN

Además, el peso del empleo tecnológico entre las mujeres también ha aumentado, pasando del 6,5 % al 8,0 %, lo que refleja una tendencia positiva hacia una mayor incorporación femenina en sectores tradicionalmente masculinizados.

En esta línea, Francés ha señalado que “aunque queda camino por recorrer, los datos son claramente positivos y nos indican que las políticas de impulso a la innovación, la formación y el emprendimiento están dando resultados también en términos de igualdad”.

El informe también pone de manifiesto que el crecimiento del empleo tecnológico en Alcoy se sustenta en un modelo diversificado, en el que conviven sectores digitales con actividades industriales avanzadas. Destacan especialmente el aumento de empleo en I+D (+176 afiliados), programación y consultoría (+136), así como en industrias como la fabricación de maquinaria, automoción o química.

Finalmente, el alcalde ha señalado que “estos datos refuerzan la estrategia de ciudad que estamos impulsando, con proyectos como el Parque Tecnológico Urbano de Rodes, que precisamente buscan consolidar este ecosistema innovador y generar nuevas oportunidades de futuro para Alcoy”.