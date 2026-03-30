Uepal respalda el polígono Alcoi Sud como clave para garantizar el futuro empresarial de la ciudad

La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) ha expresado su apoyo al futuro desarrollo del Parque Empresarial Alcoi Sud (PEAS) como garantía para sostener el tejido empresarial de la ciudad y del conjunto de la comarca de l’Alcoià. Una entidad que ha visitado este lunes la zona donde se proyecta este polémico polígono.

El tejido empresarial ha señalado que “si no hay suelo industrial para ampliar y crecer, las empresas terminarán buscando otros entornos, el talento se marchará y el empleo sufrirá las consecuencias, como el conjunto de la ciudad. El Parque Empresarial Alcoi Sud no es una oportunidad más, es la oportunidad”. Un proyecto que se está topando con un fuerte rechazo por su impacto ambiental en la zona de La Canal, en el entorno de la Font Roja.

Tenemos una oportunidad de generar el Parque Empresarial Alcoi Sud y ofrecer un futuro a largo plazo a las empresas que necesitan crecer en superficie y en espacios adaptados a las nuevas realidades” César Quintanilla — Presidente de Uepal

El presidente de la entidad patronal, César Quintanilla, ha señalado el déficit estructural del suelo empresarial en la provincia de Alicante y la “especial situación de debilidad de la ciudad de Alcoi y su tejido productivo ante la ausencia de suelo adaptado a las nuevas realidades de las empresas”.

Para Quintanilla, “tenemos una oportunidad de generar el PEAS y ofrecer un futuro a largo plazo a las empresas que necesitan crecer en superficie y en espacios adaptados a las nuevas realidades”.

A su juicio, este proyecto posee un notable potencial para impulsar oportunidades de desarrollo en el conjunto de los municipios próximos al PEAS, al configurarse como una iniciativa de carácter supramunicipal que refuerza y articula las propuestas impulsadas por cada uno de los territorios implicados.

Uepal ha celebrado una reunión este lunes en Alcoy / INFORMACIÓN

Uepal celebró este lunes su Junta Directiva y Comité Ejecutivo en Alcoi, posterior a la visita realizada "sobre el área de carácter agrícola donde se contempla la construcción del Parque Empresarial Alcoi Sud. Los terrenos lindan con Ibi y están atravesados por la A-7, una disposición estratégica para la salida de mercancías y todas las necesidades logísticas". Una ubicación que preocupa a ecologistas y formaciones como Compromís y Guanyar, y que ha recibido informes negativos de los ayuntamientos de Ibi y Alcoy, por el riesgo de que contamine en acuífero de El Molinar.

"El empresariado valoró de manera positiva que la iniciativa del PEAS sea de carácter público, representada por el Ayuntamiento de Alcoi y la Cámara de Comercio de Alcoi, y que su desarrollo también corra a cargo de la Generalitat Valenciana, como corresponde a los proyectos de valor estratégico en la Comunidad Valenciana", han señalado desde Uepal en un comunicado.

Impacto ambiental

Quintanilla recordó que el Plan General Estructural de Alcoy que está en tramitación y que ya ha obtenido el visto bueno ambiental revierte la catalogación de este suelo de No Urbanizable Especialmente Protegido y lo transforma en No Urbanizable de Régimen Común, una rectificación del PGOU de 1989 que facilitará el aprovechamiento de estos terrenos. Eso sí, en la declaración de impacto ambiental del Plan General Estructural la Generalitat advierte del "difícil encaje" de un polígono en esta por su afección en el entorno natural ambiental, ya que tendría "efectos medioambientales indeseables".

Además, desde Uepal se entiende que los futuros informes que el proyecto está recabando para avanzar en su tramitación recogerán las correcciones y los sistemas de protección económicos, sociales y medioambientales para lograr el visto bueno.

“Una de las premisas básicas es la protección de los recursos naturales, una realidad que es perfectamente posible con las actuales técnicas de construcción y de sistemas preventivos".

Quintanilla ha defendido como buen punto de partida que en la planificación inicial ya sean 40 actividades industriales queden excluidas en este futuro PEAS como medida extra de prevención.