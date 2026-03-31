¿Qué supone la construcción de 500 viviendas en Planes?

La autodenominada "ecoaldea" que se proyecta en Planes fue presentada ante la población el pasado domingo. Una urbanización de 500 viviendas que anuncia que es sostenible, pero que ha generado la constitución de una plataforma ciudadana que alerta de que su gran impacto ambiental y social en un municipio de apenas 700 habitantes.

Desde la plataforma “Salvem Planes, protegim El Comtat" han alertado de las múltiples dudas que genera el proyecto, mientras que el alcalde Javier Sendra ha explicado a INFORMACIÓN que la parcela en cuestión, junto al Pantano de Beniarrés, hace más de dos décadas que es urbana por lo que no se puede denegar su urbanización si cumplen con todos los requisitos, se adapta a la normativa y pasa todos los filtros.

Juani Ruz

Y ha recordado que el proyecto incluye en compromiso en las escrituras de las casas de que asumirán los gastos de mantenimiento, por lo que "para el Ayuntamiento no supondrá ningún gasto adicional, solo ingresos", destacando el enfoque sostenible que presenta el proyecto The Modern Eco Village (MEV), que ya construye sus dos primeras viviendas piloto. Y que el Ayuntamiento no tiene capacidad económica para afrontar una indemnización de esta envergadura.

Además, este impulso facilitará el evitar el cierre de la escuela y contar con una mayor dotación sanitaria.

Rechazo

En cambio, desde la plataforma han manifestado su rechazo frontal, señalando que esta oposición se evidenció en la presentación realizada en Planes con participación de su primer edil.

Así, han explicado en un comunicado que "hace más de un año que los trámites están iniciados pero esta ha sido la primera reunión informativa en el pueblo".

Acceso a la finca de la "ecoaldea" / JUANI RUZ

"Unas 150 personas, mayormente vecinos y vecinas de pueblo pero también gente reunida de la comarca de El Comtat escucharon atentamente las explicaciones del alcalde, abogado y arquitectos, en presencia también de los dos noruegos impulsores, que no participaron, y después el público empezó a hacer preguntas haciendo ver que no lo veían claro, que un pueblo de 700 habitantes si acogiera a 1.000 nuevos ciudadanos perdería su identidad".

La plataforma ha explicado que "los defensores del proyecto alegaban su escrupulosa legalidad, cosa discutible y que tendrá que dirimirse a las autoridades competentes cuando se presentan las alegaciones, aduciendo que el suelo ya es urbano desde 2005 y que cualquiera podría venir a desarrollar el PAI".

Precedente

"Argüían también que el PAI de hace 20 años de la Joya de Planes sí que era “urbanismo del malo” con 300 parcelas grandes, para ricos, con 300 piscinas, pero que ahora se han dado cuenta de que esto no era sostenible, y ahora proponen una ecoaldea con casas desde 100.000 hasta 1 millón de euros para crear una sociedad estratificada", según la plataforma.

El pantano de Beniarrés, en una imagen de este mes / Juani Ruz

"Explicaron también que los suministros están garantizados por qué tienen el visto bueno de las compañías suministradoras, pero y qué dice la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y que el pueblo de Planes recibirá impuestos pero del pueblo la ecoaldea no demandará nada porque van a crear una figura legal denominada 'asociación privada de conservación urbanística' que se hará responsable del mantenimiento de la urbanización", apuntan desde "Salvem Planes, protegim El Comtat".

Han manifestado que "esta comunidad estará vallada y contará con seguridad privada pero, dicen, el pueblo de Planes estará invitado a entrar. Sorprendente fue también cuando la arquitecta dijo que la gente de Planes podría ir a la escuela de la MEV y los asistentes la increparon porque Planes ya tenía escuela pública, algo que ella admitió que desconocía, y que tiene falta de niños para que no cierran unidades, según reconoció el alcalde.

"También informaron que el proceso empezó en 2025, sin haber salido hasta ahora a la luz pública, y concluirán las fases de construcción en 2030. También dijeron que este concepto, el de Moderno Eco Village, es pionero en Europa y que ellos garantizaban que serían viviendas para vivir y teletrabajar, que no sería gente de veraneo, ni gente para especular o montar Airbnb".

Sin entusiasmo

Pero la plataforma asegura que "nadie de los asistentes manifestó entusiasmo, más bien el contrario, todo el mundo hizo preguntas muy razonables que fueron respondidas mayormente con evasivas", sobre por ejemplo si "pone el alcalde la mano en el fuego de que en sequía habrá agua para todos; podrá el vecindario de Planes ir al consultorio de la MEV, cuya respuesta fue que en principio no pero los extranjeros sí que podrán ir al consultorio de sanidad pública de Planes".

Una de las casas piloto / Juani Ruz

También advirtieron de que "si se empadronan en Planes, qué nos hace pensar que no exigirán los mismos derechos que cualquier otro habitante de Planes (recogida de basura y limpieza de calles) cuando, a día de hoy, el municipio no puede ni poner un contenedor en el barranco de la Encantada porque no puede pagar el camión de recogida".

"Y si esos nuevos habitantes extranjeros deciden constituirse en agrupación electoral tendrían muchos más votos", como ha pasado en puntos de la costa, lo que cambiaría la relación de fuerzas en el Ayuntamiento, entre otras cuestiones.

"Preguntas inconclusas que se respondían con un 'los promotores noruegos tienen unos altos estándares ambientales y alta sensibilidad, no sufrir que no se hará un destrozo'”, han lamentado.