Así es el dispositivo contra incendios forestales para Semana Santa en la provincia de Alicante

Más de 400 efectivos activados en la provincia de Alicante para prevenir y extinguir incendios forestales, incluyendo vuelos de reconocimiento y observatorios de vigilancia las 24 horas. La Generalitat ha activado el dispositivo extraordinario con motivo de la Semana Santa y la Pascua.

En total este año alcanza los 1.693 efectivos en coordinación con diferentes administraciones en toda la Comunidad. Y el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, han presentado este martes en Onil el operativo de este año diseñado para anticiparse al riesgo en un periodo de elevada afluencia a entornos naturales y reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.

Los bomberos forestales vuelan un dron durante la presentación del dispositivo en Onil / Juani Ruz

Por provincias, el dispositivo se distribuye con 724 efectivos en Valencia, 470 en Castellón y 434 en Alicante, además de otros 65 profesionales que operan en el conjunto de la Comunidad Valenciana.

El operativo integra a bomberos forestales de la Generalitat, consorcios provinciales, bomberos municipales, agentes medioambientales, unidades de vigilancia preventiva y técnicos forestales propios y de la empresa pública Vaersa, que desarrollan tareas de vigilancia, intervención rápida y coordinación técnica.

Prioridad

El vicepresidente tercero ha destacado que “la prevención empieza antes de que aparezca el riesgo, y anticiparnos es la mejor herramienta para proteger nuestro medio natural”. En este sentido, ha subrayado que el despliegue de este año es “sólido, coordinado y anticipado”, lo que demuestra que la prevención “es una prioridad para el Consell”.

El dispositivo destaca también por su capacidad operativa sobre el territorio, con 56 unidades de bomberos forestales terrestres, 45 autobombas y 6 unidades helitransportadas operativas durante todo el año.

La prevención empieza antes de que aparezca el riesgo, y anticiparnos es la mejor herramienta para proteger nuestro medio natural Vicente Martínez Mus — Vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación

A ello se suma la red de 42 observatorios forestales, 10 de ellos con vigilancia las 24 horas, que actúan como elementos clave en la detección temprana.

En este sentido, el vicepresidente ha señalado que “los observatorios son nuestros ojos en el monte y nos permiten ganar tiempo al fuego”, y ha avanzado que la Generalitat está impulsando su modernización con la renovación de 10 observatorios estratégicos para lograr mejores infraestructuras, comunicaciones avanzadas, autosuficiencia energética y estaciones meteorológicas integradas. Para ello, la Generalitat cuenta con una inversión de 2,2 millones de euros de los fondos Next Generation-EU.

Por su parte, el conseller de Emergencias e Interior ha añadido que la sala del teléfono de emergencias 112 Comunitat Valenciana “reforzará su servicio de personal entre el 2 y el 6 de abril, y entre el 11 y el 13 de abril”. Valderrama también ha precisado que la Policía de la Generalitat dispondrá de unidades encargadas de realizar vigilancias preventivas dentro de las zonas recreativas, supervisando el buen uso del fuego y evitando su utilización en los parques naturales.

El teléfono de emergencias 112 Comunitat Valenciana reforzará su servicio de personal entre el 2 y el 6 de abril, y entre el 11 y el 13 de abril Juan Carlos Valderrama — Conseller de Emergencias e Interior

Así mismo, durante la Semana Santa y la Pascua se adoptarán las medidas preventivas previstas en el nivel de riesgo máximo de incendios forestales (nivel 3 de preemergencia).

Además, se realizarán vuelos de reconocimiento de medios aéreos de la Generalitat para realizar rutas de vigilancia preventiva cargados con agua y retardante. Para ello, se han establecido distintas rutas por las tres provincias, especialmente en los territorios con mayor masa forestal.

‘Jo dic Stop al Foc’

La campaña de sensibilización de la Generalitat de este año, bajo el lema ‘Jo dic Stop al Foc’, pone el foco en la corresponsabilidad de la ciudadanía en la prevención de incendios forestales.

Tal y como han explicado Martínez Mus y Valderrama, “la protección de nuestros montes es una responsabilidad compartida: el trabajo de los equipos desplegados es esencial, pero también lo es la colaboración de la sociedad”. La campaña apela a la conciencia individual con un mensaje claro: cada gesto cuenta y cada persona puede ser parte activa de la solución.

El objetivo, ha subrayado, “es reforzar la cultura de la prevención y trasladar que el mejor incendio es el que no llega a producirse, consolidando un compromiso colectivo con la protección del entorno natural de la Comunitat Valenciana”.