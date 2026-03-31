La exitosa "calçotada" organizada en una pequeña localidad de El Comtat

Éxito de la primera “calçotada” organizada en Quatretondeta. Que un pequeño municipio situado en la Vall de Seta, en El Comtat, con 130 habitantes censados, llegue a reunir a 120 personas en un evento culinario-festivo, da idea del éxito de la convocatoria, que sin duda se repetirá en años venideros para deleite de vecinos y visitantes.

Las instalaciones del polideportivo acogieron el pasado sábado 28 de marzo no solo degustación de esa comida típica coincidiendo con la cosecha de la cebolla conocida como “calçot”, sino también un grupo musical, las tradicionales "xirimites" y la actuación de un Dj que animó la jornada.

El alcalde preparando la "calçotada" / INFORMACIÓN

Como indica el alcalde, el joven socialista Alejandro Montava, las “calçotades” suelen celebrarse entre mediados de enero hasta abril aproximadamente, pues es durante estos meses cuando se cosecha el calçot.

Esa temporada de calçots supone un motivo de reunión con familiares y amigos en casas rurales, masías y espacios habilitados para hacer brasa. “Una jornada muy participativa y divertida que se repetirá”, ha asegurado el primer edil.