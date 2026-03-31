¿Por qué la Mostra de Teatre de Alcoy se ve obligada a reducir los espectáculos para este año?

El Ayuntamiento de Alcoy garantiza la celebración de la Mostra de Teatre pese a denunciar "un nuevo recorte del Consell que pone en peligro su formato habitual". En concreto, alerta de que la Generalitat Valenciana propone reducir la aportación a 100.000 euros, un 33% menos que el año pasado, "obligando a disminuir los días y los espectáculos de la próxima edición".

El alcalde Toni Francés y la concejal de Cultura, Elisa Guillem, han advertido este martes de la "grave situación en la que la Generalitat Valenciana deja a la Mostra de Teatre de Alcoy", a pesar de confirmar que el Ayuntamiento hará el esfuerzo necesario para que el evento siga adelante.

El alcalde y la concejal de Cultura durante su intervención de este martes sobre la Mostra de Teatre / INFORMACIÓN

La administración autonómica ha informado que en el borrador del presupuesto plantea una dotación de solo 100.000 euros para la edición de 2026, cuando el año anterior fueron 150.000.

"Es importante señalar que el Gobierno valenciano todavía no ha tramitado el presupuesto, y que este trámite conlleva al menos 2 meses. Por este motivo es seguro que se celebrará la Mostra sin saber si finalmente llegarán estos 100.000 euros, cantidad que es un 33 % menos de lo conseguido el año pasado", ha lamentado el ejecutivo municipal.

La cita, que es un referente en la Comunidad y una de las más importantes de toda España, reúne cada año a programadores y compañías para mostrar sus propuestas y dinamizar el sector. Esta disminución drástica de ingresos obligará a reducir la programación de 22 a 19 espectáculos, así como los días de duración del certamen, que finalmente tendrá lugar del 1 al 4 de junio.

Siempre que gobierna el PP la Mostra de Teatre se pone en peligro, como ya sufrimos en el pasado con reducciones inaceptables que casi acaban con el certamen Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Además, "el recorte autonómico implica una disminución del equipo de profesionales de la organización y de la cobertura de alojamiento para los programadores, afectando también a la aportación del ministerio, que se calcula de manera proporcional a la del resto de administraciones", han explicado.

"Esta situación recuerda a etapas anteriores de gobierno del Partido Popular en la Generalitat, cuando en el año 2012 la aportación fue de solo 15.000 euros, llegando a la ínfima cifra de 6.000 euros en 2013".

El Ayuntamiento ha señalado que "fue a partir del año 2016 cuando se creó una partida nominativa que fue creciendo desde los 50.000 euros hasta alcanzar los 150.000 euros para garantizar la viabilidad y proyección del evento en 2022, cosa que de nuevo ha reducido el gobierno popular de la Generalitat, que el año pasado otorgó una subvención nominativa de 60.000 euros, y ya en diciembre, cuando el colectivo de las artes escénicas de la Comunidad Valenciana se sumó a las reivindicaciones del Ayuntamiento de Alcoy, se llegó hasta los 150.000 euros, 5.000 menos que en 2024".

Continuaremos apostando firmemente por la Mostra, pero el evento se verá fuertemente mermado a causa de este recorte Elisa Guillem — Concejal de Cultura de Alcoy

"En caso de prorrogar el presupuesto en la Generalitat, la Mostra se quedaría sin subvención, ya que las subvenciones nominativas no se prorrogan", han alertado.

Injustificado

Sobre esta cuestión, el alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha manifestado que "siempre que gobierna el Partido Popular la Mostra de Teatre se pone en peligro, como ya sufrimos en el pasado con reducciones inaceptables que casi acaban con el certamen".

Juani Ruz

Así, ha dicho que "a este recorte injustificado, desde el Ayuntamiento de Alcoy asumiremos los riesgos y haremos un gran esfuerzo económico para defender nuestra cultura, garantizando que la Mostra siga siendo un motor fundamental para la ciudadanía y para los profesionales, porque nuestra ciudad y el teatro se lo merecen".

Por su parte, la concejala de Cultura, Elisa Guillem, ha señalado que "al final esto se trata de que tenemos delante a una conselleria que gestiona más de 40 millones de euros y nos está regateando 50.000 euros. Además, ni siquiera nos garantiza a día de hoy que esos 100.000 euros estén asegurados, ya que dependen de unos presupuestos que no están aprobados. La media de dotación en España para estas ferias es de 412.000 euros, por lo tanto, estamos muy por debajo de lo que merecemos".

La regidora de Compromís ha añadido que "nosotros continuaremos apostando firmemente por la Mostra, pero el evento se verá fuertemente mermado a causa de este recorte".