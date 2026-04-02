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El Silencio vuelve a tomar Alcoy

Cientos de personas participan en la Procesión del Silencio

Sentimiento y devoción en la procesión del Silencio de Alcoy

Sentimiento y devoción en la procesión del Silencio de Alcoy

Juani Ruz

Jose A. Rico

Jose A. Rico

Este Jueves Santo las calles del centro de Alcoy han vuelto a enmudecer con la solemne procesión del Silencio desde la parroquia de Sant Vicent y Sant Antoni hasta la parroquia de Santa Maria, en la que han participado cientos de personas.

El sentimiento rasga el silencio en Alcoy

El sentimiento rasga el silencio en Alcoy

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El sentimiento rasga el silencio en Alcoy / Juani Ruz

A la llegada de esta procesión en la plaza de España, la Colla de Campaners de Alcoy ha ejecutado varios toques con la matraca del campanario, un instrumento penitencial que reemplaza las campanas desde la noche de Jueves Santo hasta el atardecer del Sábado Santo.

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