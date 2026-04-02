El Silencio vuelve a tomar Alcoy
Cientos de personas participan en la Procesión del Silencio
Este Jueves Santo las calles del centro de Alcoy han vuelto a enmudecer con la solemne procesión del Silencio desde la parroquia de Sant Vicent y Sant Antoni hasta la parroquia de Santa Maria, en la que han participado cientos de personas.
A la llegada de esta procesión en la plaza de España, la Colla de Campaners de Alcoy ha ejecutado varios toques con la matraca del campanario, un instrumento penitencial que reemplaza las campanas desde la noche de Jueves Santo hasta el atardecer del Sábado Santo.
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