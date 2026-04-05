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La Gloria anuncia la Fiesta en Alcoy

El gran acto previo a la Trilogía de San Jorge toma el testigo de la Semana Santa, que culmina con la procesión de Els Xiulitets

La Gloria anuncia la Fiesta en Alcoy

La Gloria anuncia la Fiesta en Alcoy

Juani Ruz

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy están ya muy cerca. La Gloria, el desfile con el que cada Domingo de Resurrección arranca la recta final hacia la Trilogía en honor a San Jorge, se ha encargado de recordarlo en una jornada propia de primavera, de la que han podido disfrutar tanto festeros y músicos como el público. 

Los 28 representantes de las 14 filaes de cada uno de los bandos, el de la media luna y el de la cruz, junto con sus respectivos sargentos, han hecho el recorrido habitual por el centro de la ciudad anunciando que, ahora sí, cuando la Semana Santa termina, los Moros y Cristianos están a punto de llegar. Y cientos de alcoyanos han querido verlo de cerca.

Imágenes del día de la Gloria en Alcoy

Imágenes del día de la Gloria en Alcoy

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Imágenes del día de la Gloria en Alcoy / Juani Ruz

La calle festera por excelencia de Alcoy, la de San Nicolás, se ha abarrotado, no solo a pie de desfile sino también en los balcones, sobre todo en la parte final, para ver bajar a los glorieros, primero los del bando moro y después los del cristiano.

Cierre a la Semana Santa

Antes de la Gloria, el Domingo de Resurrección había comenzado, como siempre, con la procesión de Els Xiulitets y el encuentro entre la Virgen María y el Cristo Resucitado. Una emotiva cita que marca el final de la Semana Santa en Alcoy, poco después del amanecer de esta jornada.

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Pese a la temprana hora, el momento ha contado también, como es habitual, con un entregado público, que ha sido testigo de cómo madre e hijo se encontraban en la calle San Nicolás, cerrando con ello los actos religiosos y dando paso al anuncio de unos Moros y Cristianos que están ya a la vuelta de la esquina.

Els Xiulitets despiertan Alcoy

Els Xiulitets despiertan Alcoy

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Els Xiulitets despiertan Alcoy / Juani Ruz

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