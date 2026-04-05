La Gloria anuncia la Fiesta en Alcoy

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy están ya muy cerca. La Gloria, el desfile con el que cada Domingo de Resurrección arranca la recta final hacia la Trilogía en honor a San Jorge, se ha encargado de recordarlo en una jornada propia de primavera, de la que han podido disfrutar tanto festeros y músicos como el público.

Los 28 representantes de las 14 filaes de cada uno de los bandos, el de la media luna y el de la cruz, junto con sus respectivos sargentos, han hecho el recorrido habitual por el centro de la ciudad anunciando que, ahora sí, cuando la Semana Santa termina, los Moros y Cristianos están a punto de llegar. Y cientos de alcoyanos han querido verlo de cerca.

Imágenes del día de la Gloria en Alcoy / Juani Ruz

La calle festera por excelencia de Alcoy, la de San Nicolás, se ha abarrotado, no solo a pie de desfile sino también en los balcones, sobre todo en la parte final, para ver bajar a los glorieros, primero los del bando moro y después los del cristiano.

Cierre a la Semana Santa

Antes de la Gloria, el Domingo de Resurrección había comenzado, como siempre, con la procesión de Els Xiulitets y el encuentro entre la Virgen María y el Cristo Resucitado. Una emotiva cita que marca el final de la Semana Santa en Alcoy, poco después del amanecer de esta jornada.

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Juani Ruz

Pese a la temprana hora, el momento ha contado también, como es habitual, con un entregado público, que ha sido testigo de cómo madre e hijo se encontraban en la calle San Nicolás, cerrando con ello los actos religiosos y dando paso al anuncio de unos Moros y Cristianos que están ya a la vuelta de la esquina.