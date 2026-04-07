Cómo ahorra Alcoy 360.000 euros al año: gestión directa de la limpieza de edificios públicos
La empresa pública EMSA amplía su plantilla hasta 80 trabajadores e incorpora el Parc Tecnològic Urbà de Rodes al servicio
El Ayuntamiento de Alcoy ha dado un paso hacia la gestión directa de los servicios públicos al asumir, a través de la Empresa Pública Municipal de Servicios (EMSA), la limpieza de los edificios municipales. El servicio, que entró en funcionamiento el pasado 1 de abril, permitirá un ahorro anual superior a los 360.000 euros respecto a su externalización.
La nueva encomienda incluye la limpieza de todos los centros educativos, las instalaciones deportivas y las dependencias administrativas municipales, e incorpora como principal novedad el Parc Tecnològic Urbà de Rodes. Con ello, el consistorio amplía el alcance de un servicio considerado esencial para el funcionamiento diario de la ciudad.
Esta decisión ha conllevado también un refuerzo significativo de la plantilla de EMSA, que alcanza ya los 80 trabajadores para poder cubrir todas las necesidades derivadas de esta ampliación.
Eficiencia y responsabilidad
Con una dotación presupuestaria de 1,2 millones de euros, el modelo de gestión directa responde a criterios de eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Según los informes económicos municipales, esta fórmula no solo reduce costes frente a la contratación externa, sino que también permite un mayor control del servicio y garantiza su estabilidad.
Desde el ayuntamiento destacan que esta medida asegura el mantenimiento de los estándares de calidad, al tiempo que refuerza el carácter público del servicio y su orientación al interés general de la ciudadanía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Siete heridos por el derrumbe del techo del comedor de un hotel en Benidorm
- Un accidente en Elche tras la indisposición de un conductor deja a una menor herida grave
- Un grafiti y una errata en la recién renovada calle de las setas de Alicante
- Un dique de casi un kilómetro que protegerá San Fulgencio: arranca una obra única frente a inundaciones en la Vega Baja
- La Séquia Mare y la mona se ponen de acuerdo: más de 2.000 peñistas celebran la tradicional merienda
- TM Tower: Descubre la torre residencial más alta de Europa que redefine el skyline de Benidorm
- La falta de materias primas por la guerra de Irán amenaza con parar producciones industriales en Alicante
- El proyecto del Parque Central de Alicante ya tiene fecha: el Gobierno y el Ayuntamiento despejarán la incógnita del soterramiento