Cómo ahorra Alcoy 360.000 euros al año: gestión directa de la limpieza de edificios públicos

El Ayuntamiento de Alcoy ha dado un paso hacia la gestión directa de los servicios públicos al asumir, a través de la Empresa Pública Municipal de Servicios (EMSA), la limpieza de los edificios municipales. El servicio, que entró en funcionamiento el pasado 1 de abril, permitirá un ahorro anual superior a los 360.000 euros respecto a su externalización.

La nueva encomienda incluye la limpieza de todos los centros educativos, las instalaciones deportivas y las dependencias administrativas municipales, e incorpora como principal novedad el Parc Tecnològic Urbà de Rodes. Con ello, el consistorio amplía el alcance de un servicio considerado esencial para el funcionamiento diario de la ciudad.

Esta decisión ha conllevado también un refuerzo significativo de la plantilla de EMSA, que alcanza ya los 80 trabajadores para poder cubrir todas las necesidades derivadas de esta ampliación.

Eficiencia y responsabilidad

Con una dotación presupuestaria de 1,2 millones de euros, el modelo de gestión directa responde a criterios de eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Según los informes económicos municipales, esta fórmula no solo reduce costes frente a la contratación externa, sino que también permite un mayor control del servicio y garantiza su estabilidad.

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Desde el ayuntamiento destacan que esta medida asegura el mantenimiento de los estándares de calidad, al tiempo que refuerza el carácter público del servicio y su orientación al interés general de la ciudadanía.