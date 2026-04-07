Un enjambre de abejas invade una moto junto a un conocido restaurante de Alicante y moviliza a los bomberos
Los insectos formaron un panal en solo minutos entre el techo y el parabrisas de la scooter
Una escena tan inesperada como impactante ha sorprendido este Lunes de Pascua en Alicante. Un enjambre de abejas llegó a instalarse en una moto en cuestión de minutos, formando un panal entre el techo y el parabrisas de una scooter del aparcamiento entre el Mesón Maigmó y el restaurante Xirau, en Tibi.
Según se observa en el vídeo, los insectos comenzaron a agruparse rápidamente en esa zona del vehículo hasta concentrarse de forma masiva. En apenas cinco minutos, el espacio quedó completamente cubierto, generando asombro entre las personas que se encontraban en el lugar.
Ante la situación, fue necesaria la intervención de los bomberos, que acudieron equipados con trajes de apicultor para retirar el enjambre de forma segura y evitar riesgos tanto para los presentes como para los propios himenópteros.
Un fenómeno llamativo pero natural
Este tipo de comportamiento suele producirse durante la enjambrazón, cuando las abejas se desplazan en grupo en busca de un nuevo lugar donde asentarse. En ese proceso, pueden detenerse temporalmente en objetos como vehículos, formando acumulaciones tan llamativas como la registrada en esta scooter.
Aunque la imagen puede resultar impactante, los expertos señalan que en estos momentos la colmena suele estar más centrada en proteger a la reina que en atacar, siempre que no se las moleste.
Una escena que sorprende en pleno festivo
La rapidez con la que se formó el panal y la intervención de los bomberos han convertido este episodio en una de las escenas más llamativas del Lunes de Pascua en la provincia de Alicante.
Un suceso poco habitual que vuelve a demostrar cómo la naturaleza puede irrumpir de forma inesperada en cualquier lugar.
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