Un incendio en las faldas del Maigmó en Tibi obliga a movilizar medios aéreos

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante luchan contra un incendio forestal declarado este martes por la tarde en el término municipal de Tibi, según ha informado a las 17.40 horas el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana a través de la red social X.

Ante este suceso, las autoridades han desplazado tres medios aéreos y dos unidades helitransportadas, así como tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Según la administración autonómica, también han sido movilizados hasta el lugar de los hechos dos unidades del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana más dos autobombas.

Desde el Consorcio señalaron que el incendio se ha declarado a las 17:16 se ha declarado en las inmediaciones del Racó de Creu, en las faldas del Maigmó. El despacho automático con helicóptero de dirección de incendios ha detectado tres focos, por lo que se han solicitado medios aéreos dada la dificultad de acceso a la zona y con el objetivo de actuar aprovechando las últimas horas de luz.

Paralelamente, se han desplegado dotaciones terrestres de bomberos y bomberos forestales para colaborar en las labores de extinción.

Este incendio se añade al que se registró el lunes en Benidorm en las inmediaciones de Sierra Helada. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante trabajaron desde las 15:07 horas del lunes en la extinción de un incendio de vegetación declarado en la calle Viena de Benidorm, en las inmediaciones del Rincón de Loix. Las llamas pudieron controlarse a las 16.40.