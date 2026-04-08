La cacerolada vuelve a sonar en L’Alqueria d’Asnar para exigir la dimisión del alcalde mientras el futuro de la moción queda en el aire

La protesta vecinal ha vuelto a tomar las calles de L’Alqueria d’Asnar con una nueva cacerolada para exigir la dimisión del alcalde y reclamar un cambio en el gobierno municipal. En esta ocasión, la movilización ha contado además con la presencia de de la diputada autonómica socialista Nuria Pina y del diputado provincial del PSPV Ismael Vidal, lo que ha elevado el tono político del descontento que se mantiene activo en las últimas semanas.

Durante la concentración, los vecinos han vuelto a expresar su malestar por la gestión municipal, coreando consignas y haciendo sonar cacerolas como símbolo de rechazo. La reivindicación principal sigue siendo la salida del actual alcalde o, en su defecto, la articulación de una moción de censura que permita desbloquear la situación política en el municipio.

La participación de representantes institucionales ha reforzado el respaldo a las reivindicaciones vecinales y evidencia que el conflicto ha trascendido el ámbito local, situándose también en la agenda política autonómica.

Creciente tensión política

Esta nueva protesta se enmarca en un clima de creciente tensión política en la localidad, donde la oposición y parte de la ciudadanía vienen denunciando desde hace semanas la situación de bloqueo institucional y la falta de respuestas por parte del equipo de gobierno.

Se da la circunstancia que el alcalde -tránsfuga de Compromís- César Palmer, se ha escudado en que el secretario accidental no tiene competencias para firmar una moción de censura lo que le ha servido para postergar esta acción de manera dilatada. En las últimas horas el primer edil ha anunciado que el contrato laboral del trabajador llega a su término el próximo viernes, 10 de abril, con lo que se abre un nuevo periodo de incertidumbre. Este empleado es un peón que fue rescatado por el alcalde del área de Servicios.

El pueblo de El Comtat viene sumando situaciones políticas municipales dispares desde el otoño del pasado año cuando Palmer abandonó Compromís para pactar con el PP. A raíz de ese cambio de postura se abrió un bloqueo para esquivar la moción de censura lo que ha causado la concentración de vecinos todos los miércoles en protesta por la parálisis que ya afecta a los pagos y a otras cuestiones de índole administrativa en el ayuntamiento.

La diputada autonómica socialista Nuria Pina y el diputado provincial Ismael Vidal se han sumado a la manifestación. / Juani Ruz

Asimismo, el seguimiento de las protestas ha ido en aumento, reflejando una ascendente movilización social en un municipio de pequeño tamaño donde este tipo de acciones tienen un impacto significativo en la vida pública.

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En este escenario, la cacerolada que se ha celebrado este miércoles agranda el sentido reivindicativo a la petición de desatasco por parte de diputados provinciales después de que los ediles de PSOE, encabezados por su portavoz Andreu Ripoll, y la concejala no adscrita Saray González, interpusieran hace unos días una demanda en la sección contencioso-administrativa de Alicante en contra del alcalde que ha impedido la tramitación de la moción de censura.