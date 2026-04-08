Compromís defiende los presupuestos de Alcoy como “un proyecto de izquierdas” y lamenta el voto en contra de Guanyar que “da alas” a la ultraderecha

En la víspera del pleno de aprobación de los presupuestos municipales de Alcoy, Compromís ha reivindicado el contenido del proyecto económico como “un presupuesto claramente de izquierdas” gracias, según defienden, a su presencia en el gobierno local. A la vez han afeado la falta de apoyo de Guanyar que ha condicionado su espaldarazo al rechazo del proyecto de Alcoy Sur, lo que en opinión de los nacionalistas es una excusa, ya que aseguran que ese desarrollo industrial es inviable.

El vicealcalde, Àlex Cerradelo, ha subrayado que las cuentas incluyen una partida récord de 7,5 millones de euros destinada al denominado escudo social, la mayor cifra registrada hasta la fecha. A su juicio, este presupuesto es el resultado de la negociación dentro del ejecutivo municipal y refleja un incremento significativo en áreas clave para la ciudad.

Por qué votan a favor

Entre esos aumentos, Compromís destaca un 19% más en políticas de empleo, un 17% en comercio, pequeñas empresas y promoción económica, y un 13% en industria. Asimismo, Cerradelo ha puesto el foco en la inversión en vivienda y urbanismo, con una dotación de 3,4 millones de euros que considera fundamental para hacer frente a la actual crisis habitacional y favorecer el acceso a la vivienda.

Según ha señalado, estas cifras evidencian el compromiso del gobierno local por consolidar una ciudad con oportunidades y permitir que la población pueda desarrollar su proyecto de vida en Alcoy, apostando por políticas públicas orientadas al bienestar social y al impulso económico desde una perspectiva progresista.

Unidad de izquierda frente a la ultraderecha

En este contexto, el vicealcalde ha lamentado que Guanyar Alcoi haya votado en contra del presupuesto en comisión, lo que, a su juicio, supone un alejamiento de la unidad de las fuerzas de izquierdas en un momento político en el que considera necesario reforzar la cooperación frente a las políticas de la derecha y la extrema derecha.

Cerradelo ha advertido de que no apoyar estas cuentas implica, en su opinión, “dar alas” a formaciones como Partido Popular y Vox, cuyos modelos, ha afirmado, ponen en riesgo los avances sociales alcanzados en los últimos años.

Asimismo, ha respondido a los argumentos de Guanyar, que vinculan su rechazo al proyecto de Alcoy Sur, asegurando que se trata de una excusa, ya que -según ha indicado- los presupuestos no están relacionados con ese desarrollo urbanístico. En este sentido, ha recordado que tanto los informes municipales como los del Ayuntamiento de Ibi apuntan, por el momento, a la inviabilidad del proyecto.

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Desde Compromís consideran que el voto en contra de Guanyar es un error y confían en que el grupo pueda reconsiderar su postura en defensa del interés general de la ciudadanía de Alcoy y del mantenimiento de un proyecto político de izquierdas en la ciudad.