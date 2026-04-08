Guerra por Alcoy Sur: PP y Vox bloquean los presupuestos mientras Ibi rechaza el proyecto

El proyecto de presupuestos municipales de Alcoy para 2026 ha quedado en el aire tras el rechazo del Partido Popular y Vox, que han condicionado su apoyo a una definición clara sobre el desarrollo del polígono industrial Alcoy Sur. A este escenario se suma el posicionamiento del pleno de Ibi, que ha aprobado por unanimidad votar en contra del proyecto por su impacto ambiental, lo que amplía el conflicto más allá del ámbito local.

Los populares justifican su voto en contra en la “ambigüedad” del alcalde, Toni Francés, respecto a este proyecto estratégico. Su portavoz, Carlos Pastor, ha advertido en un comunicado de la falta de posicionamiento que genera inseguridad empresarial y frena oportunidades de empleo. Además, el PP considera que las cuentas son “irreales”, sin ambición y alejadas de los problemas reales de la ciudad, como el deterioro de los barrios y la falta de inversiones.

Por su parte, Vox ha centrado sus críticas en la gestión municipal. La concejal Mayte Peidro ha señalado la baja ejecución de inversiones -en torno al 30%- y el elevado peso del gasto ya comprometido, defendiendo que el problema no es de presupuesto sino de planificación y gestión. La formación también ha lamentado que Alcoy Sur se haya convertido en “moneda de cambio” político pese a su importancia para atraer empresas y generar empleo.

En paralelo a este debate político en la ciudad, el proyecto de Alcoy Sur ha encontrado un nuevo frente de oposición en el municipio vecino de Ibi. El pleno municipal ha aprobado por unanimidad -con el respaldo de PSOE, Som Ibi, PP y Vox- una moción de rechazo al proyecto, impulsada por entidades locales como el Ateneu Popular La Gavarnera, la Associació Cultural El Teix y el Centre Excursionista Amics de les Muntanyes.

El pleno de Ibi se posiciona en contra y pide la modificación del proyecto que afecta a su término. / Juani Ruz

Vertido de aguas

El principal motivo de la oposición radica en el impacto ambiental derivado del vertido de aguas depuradas en la Rambla de Ibi. Según recoge la moción, esta solución no elimina el impacto del proyecto, sino que lo traslada al término municipal ibense, comprometiendo sus ecosistemas, el paisaje y los recursos hídricos.

El documento aprobado advierte de que la Rambla de Ibi es un corredor ambiental de alto valor que conecta espacios naturales como la Devesa, la Font Negra, la Font de la Pileta o la Font dels Capitans, y que la introducción de un caudal artificial alteraría de forma significativa este sistema.

Problemas ambientales “externalizados”

Asimismo, se señala que para evitar afecciones en el acuífero alcoyano del Molinar se estarían trasladando los riesgos a las reservas de agua que abastecen a Ibi, lo que consideran una “externalización” del impacto ambiental. En este sentido, recuerdan que la legislación establece que los problemas ambientales generados en un municipio deben resolverse en ese mismo ámbito y no trasladarse a otros territorios.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Ibi ha acordado rechazar el vertido previsto y exigir la modificación del proyecto a los promotores y administraciones implicadas, entre ellas la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Además, solicitará ser considerado parte interesada en todos los procedimientos administrativos y ambientales relacionados con esta actuación.

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Este nuevo rechazo institucional añade más presión a un proyecto clave que, además de bloquear los presupuestos en Alcoy, abre un conflicto territorial y ambiental que complica aún más su desarrollo.