Los bomberos dan por estabilizado el incendio en las faldas del Maigmó

El incendio que desde el martes por la tarde afecta a las faldas del Maigmó en Tibi ha quedado estrabilizado a las nueve horas de este miércoles. Dos medios aéreos se han reincorporado a primera hora de esta mañana a las labores de extinción del incendio que desde el martes por la tarde afectaba a la zona, ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El incendio del Maigmó evoluciona favorablemente con refuerzo de medios aéreos / INFORMACIÓN

A primera hora se han cumplido también los relevos de los efectivos que han trabajado por la noche en la zona. Se mantienen ocho dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, con otras cinco unidades de bomberos forestales. Según las mismas fuentes el incendio continúa con una evolución favorable.

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El incendio se declaró a las 17:16 horas del martes en las inmediaciones del Racó de Creu, en las faldas del Maigmó. El despacho automático con helicóptero de dirección de incendios detectó tres focos, por lo que se solicitaron medios aéreos dada la dificultad de acceso a la zona y con el objetivo de actuar aprovechando las últimas horas de luz.

El hecho de que hay hasta tres focos diferentes han provocado especulaciones sobre el hecho de que pudiera ser provocado. Un testigo que iba en bicicleta por la zona ha asegurado que han salido tres columnas de humo silmultáneamente de la nada.

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