El Gobierno de Alcoy llevará los presupuestos a una cuestión de confianza tras el bloqueo en pleno

Doce votos a favor del PSOE-Compromís y 13 en contra de Guanyar (2); PP (8); y Vox (3), han bloqueado más si cabe la situación que vive el Ayuntamiento de Alcoy para proceder a aprobar los presupuestos municipales. El proyecto de Alcoy Sur ha sido el meollo que la oposición ha valorado para esta postura, algo que el alcalde Toni Francés les ha afeado en la sesión. Ahora, el primer edil se someterá el próximo 14 de abril a una cuestión de confianza que ponga en marcha la maquinaria municipal de un modo u otro: es decir que dé paso a una moción de censura, o, por el contrario, a una aprobación automática de las cuentas.

El pleno celebrado hoy en el Ayuntamiento de Alcoy ha rechazado la aprobación de los presupuestos municipales, tras el voto en contra de PP y Guanyar, lo que sigue remarcando un escenario político marcado por la falta de consenso y el bloqueo institucional.

Aprobación o moción de censura

Ante esta situación, el alcalde ha anunciado que se someterá a una cuestión de confianza el próximo 14 de abril, con el objetivo de desbloquear la tramitación de las cuentas y garantizar el funcionamiento del consistorio. “El PP y Guanyar nos llevan a una situación complicada; no estar de acuerdo con los presupuestos sería completamente legítimo, pero no lo es votar en contra por cuestiones que hay detrás”, ha recalcado Francés en su intervención.

En este sentido, ha calificado la situación como “una profunda decepción para la ciudadanía” y ha acusado a PP y Guanyar de mantener un bloqueo que impide avanzar a la ciudad.

Alcoy Sur

“El problema no es discrepar del presupuesto, sino impedir que esta ciudad funcione”, ha afirmado, asegurando que la negativa responde a una estrategia política vinculada al conflicto de Alcoy Sur y no al contenido real del documento económico.

Este episodio se produce en un contexto ya tensionado por el debate en torno al desarrollo de Alcoy Sur, una cuestión que, según diversas informaciones, ha condicionado las posiciones políticas respecto a los presupuestos y ha dificultado la búsqueda de acuerdos.

Guanyar ya había anunciado en diversas ocasiones que no apoyaría las cuentas municipales si no se retiraba el protocolo de Alcoy sur firmado con la Generalitat Valenciana y la Cámara de Comercio en 2025, por el que se iniciaba la tramitación del proyecto.

Falta de diálogo

El alcalde también ha reprochado a ambos grupos su falta de voluntad de diálogo, insistiendo en que la situación actual “ha sido provocada por no querer negociar”, lo que ha derivado en un escenario de parálisis que, a su juicio, perjudica directamente a la gestión municipal.

Con la cuestión de confianza, el Gobierno municipal busca ahora una salida a un bloqueo que amenaza con prolongarse, trasladando la responsabilidad de la situación al conjunto de la corporación y abriendo una nueva fase en la legislatura.

El día 14 la cuestión de confianza ligada a los presupuestos tendrá que otorgar mayoría simple para llevar adelante las cuentas de manera automática. Si no es así y no se cuenta con ese apoyo, la oposición puede presentar una moción de censura que podría apartar al actual alcalde de su mandato a un año de que termine la actual legislatura.

Noticias relacionadas

Por su parte, el PP ha emitido un comunicado posterior en el que ha valorado el resultado del pleno como una muestra de la “incapacidad de gestión” del alcalde Toni Francés, al que acusan de no haber logrado sacar adelante los presupuestos por falta de diálogo y acuerdo. El portavoz popular, Carlos Pastor, ha señalado que este bloqueo evidencia la “falta de liderazgo” del gobierno municipal y ha vinculado la situación a la postura del alcalde respecto a Alcoy Sur, asegurando que ha generado incertidumbre y paralizado la ciudad.