Guanyar Alcoi critica el bloqueo presupuestario y defiende alternativas comarcales al proyecto de Alcoy Sur

El debate sobre los presupuestos municipales de 2026 continúa marcando la actualidad política en Alcoy tras el pleno celebrado el jueves, en el que no ha prosperado la aprobación de las cuentas. En este contexto, Guanyar Alcoi ha querido fijar su posición mediante un comunicado en el que insiste en que la cuestión va más allá de un simple debate económico y responde a un modelo de ciudad. La propuesta del grupo se centra en crear un polígono industrial mancomunado y desistir del proyecto Alcoy Sur que lleva 30 años “encallado”.

La formación ha defendido su apuesta por la industria, el empleo y el desarrollo económico, pero ha matizado que este crecimiento no puede sustentarse en cualquier proyecto. En este sentido, han reiterado su rechazo a seguir impulsando el proyecto de Alcoy Sur (La Canal), al que consideran inviable tras décadas de estudios que, según señalan, cuestionan su viabilidad.

Alcoi, Cocentaina y Muro

Guanyar subraya la necesidad de avanzar en planificación y en la búsqueda de alternativas reales, proponiendo la creación de un polígono industrial mancomunado en terrenos más adecuados y la cooperación entre municipios de la comarca. En su opinión, la colaboración entre Alcoi, Cocentaina y Muro debería traducirse en una estrategia conjunta de desarrollo territorial y en una mejor gestión compartida de servicios.

Desarrollar suelos

La formación también ha criticado que el gobierno municipal, a su juicio, no esté siendo capaz de impulsar una verdadera política comarcal ni de ofrecer soluciones efectivas a las necesidades industriales de la ciudad. Asimismo, plantean que es necesario mejorar los polígonos existentes y desarrollar los suelos ya previstos en el Plan General Estructural, en lugar de insistir en proyectos que, según afirman, pueden comprometer recursos esenciales como el acuífero del Molinar.

En relación con el debate presupuestario, Guanyar recuerda que los presupuestos reflejan las prioridades políticas del gobierno, y consideran que el protocolo firmado para impulsar el proyecto de La Canal forma parte implícita de esas cuentas. Por ello, defienden que no se puede desligar el contenido del presupuesto de las decisiones estratégicas previamente adoptadas.

Criterios de responsabilidad

La formación también responde a las críticas del alcalde, quien les ha acusado de bloquear la ciudad. Guanyar rechaza estas acusaciones y afirma que su postura es coherente, tanto dentro como fuera del gobierno, insistiendo en que su posición responde a criterios políticos y de responsabilidad.

Asimismo, lamentan las valoraciones de otros socios de gobierno, a quienes reprochan considerar sus argumentos como excusas, y defienden que una izquierda coherente debe mantener sus principios independientemente de la posición institucional que ocupe. En este sentido, advierten que asumir políticas que consideran propias de otras formaciones contribuye, a su juicio, a reforzar a la derecha.

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Finalmente, Guanyar concluye que el actual debate presupuestario evidencia, en su opinión, un exceso de demagogia y una falta de voluntad real de diálogo. La formación insiste en que continuará trabajando con propuestas y con voluntad de acuerdo, defendiendo que el futuro de Alcoi pasa por una planificación rigurosa, alternativas viables y decisiones orientadas al interés general de la ciudadanía.