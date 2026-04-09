Guanyar Alcoi critica el bloqueo presupuestario y defiende alternativas comarcales al proyecto de Alcoy Sur
La formación afirma que el debate no es contable sino de modelo de ciudad y acusa al gobierno de mantener un proyecto inviable desde hace décadas
El debate sobre los presupuestos municipales de 2026 continúa marcando la actualidad política en Alcoy tras el pleno celebrado el jueves, en el que no ha prosperado la aprobación de las cuentas. En este contexto, Guanyar Alcoi ha querido fijar su posición mediante un comunicado en el que insiste en que la cuestión va más allá de un simple debate económico y responde a un modelo de ciudad. La propuesta del grupo se centra en crear un polígono industrial mancomunado y desistir del proyecto Alcoy Sur que lleva 30 años “encallado”.
La formación ha defendido su apuesta por la industria, el empleo y el desarrollo económico, pero ha matizado que este crecimiento no puede sustentarse en cualquier proyecto. En este sentido, han reiterado su rechazo a seguir impulsando el proyecto de Alcoy Sur (La Canal), al que consideran inviable tras décadas de estudios que, según señalan, cuestionan su viabilidad.
Alcoi, Cocentaina y Muro
Guanyar subraya la necesidad de avanzar en planificación y en la búsqueda de alternativas reales, proponiendo la creación de un polígono industrial mancomunado en terrenos más adecuados y la cooperación entre municipios de la comarca. En su opinión, la colaboración entre Alcoi, Cocentaina y Muro debería traducirse en una estrategia conjunta de desarrollo territorial y en una mejor gestión compartida de servicios.
Desarrollar suelos
La formación también ha criticado que el gobierno municipal, a su juicio, no esté siendo capaz de impulsar una verdadera política comarcal ni de ofrecer soluciones efectivas a las necesidades industriales de la ciudad. Asimismo, plantean que es necesario mejorar los polígonos existentes y desarrollar los suelos ya previstos en el Plan General Estructural, en lugar de insistir en proyectos que, según afirman, pueden comprometer recursos esenciales como el acuífero del Molinar.
En relación con el debate presupuestario, Guanyar recuerda que los presupuestos reflejan las prioridades políticas del gobierno, y consideran que el protocolo firmado para impulsar el proyecto de La Canal forma parte implícita de esas cuentas. Por ello, defienden que no se puede desligar el contenido del presupuesto de las decisiones estratégicas previamente adoptadas.
Criterios de responsabilidad
La formación también responde a las críticas del alcalde, quien les ha acusado de bloquear la ciudad. Guanyar rechaza estas acusaciones y afirma que su postura es coherente, tanto dentro como fuera del gobierno, insistiendo en que su posición responde a criterios políticos y de responsabilidad.
Asimismo, lamentan las valoraciones de otros socios de gobierno, a quienes reprochan considerar sus argumentos como excusas, y defienden que una izquierda coherente debe mantener sus principios independientemente de la posición institucional que ocupe. En este sentido, advierten que asumir políticas que consideran propias de otras formaciones contribuye, a su juicio, a reforzar a la derecha.
Finalmente, Guanyar concluye que el actual debate presupuestario evidencia, en su opinión, un exceso de demagogia y una falta de voluntad real de diálogo. La formación insiste en que continuará trabajando con propuestas y con voluntad de acuerdo, defendiendo que el futuro de Alcoi pasa por una planificación rigurosa, alternativas viables y decisiones orientadas al interés general de la ciudadanía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una promotora proyecta un hotel y apartamentos turísticos de diez alturas en la avenida de los Europeos de Torrevieja
- Apunta la fecha: Estos son los cinco nuevos restaurantes de «Menjars de la Terra» en las Marinas
- Sanidad saca del plan de choque al hospital Medimar de Alicante a raíz de la muerte de una paciente por una operación de cadera
- Valle-Inclán, escritor: “Las cosas no son como las vemos, sino como las recordamos”
- Hallan a una mujer fallecida hace más de una semana en el baño de su vivienda en Torrevieja
- Así creció el patrimonio de Rocío Gómez durante su paso por el Ayuntamiento de Alicante
- Patrimonio eliminó la responsabilidad del Ayuntamiento en su informe oficial sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante
- Los bomberos dan por estabilizado el incendio en las faldas del Maigmó