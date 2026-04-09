La IV Semana de la Moda de Alcoy refuerza su papel de encuentro entre el textil y la creatividad

Alcoy vuelve a posicionarse como epicentro de la moda con la celebración de la IV Semana de la Moda, una iniciativa impulsada por el Grupo Erum y AITEX, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcoy y ANDE (Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores de España). El evento, que se celebrará del 11 al 14 de mayo, refuerza el papel de la ciudad como punto de encuentro entre industria, creatividad y nuevas generaciones del sector.

La inauguración de la semana ha contado con la participación de Coral Erum, CEO de Erum Corporation, quien ha destacado la importancia de generar espacios que conecten el legado industrial con la innovación, poniendo en valor el talento emergente como motor de transformación en un contexto marcado por nuevos desafíos y oportunidades en la moda.

Tendencias y necesidades del sector

Por su parte, Vicente Blanes, director general de AITEX, ha sido el encargado de presentar una programación completa y diversa que combina talleres, pasarelas, mesas redondas, conferencias, exposiciones y un desfile final. Esta agenda busca fomentar el intercambio de conocimiento, impulsar la creatividad y acercar a los participantes a las tendencias y necesidades actuales del sector.

Uno de los elementos distintivos de esta edición es su identidad visual, diseñada por Ignacio Domenech, que aporta una mirada contemporánea y refuerza el vínculo entre creatividad, territorio y cultura, consolidando la personalidad propia del evento.

Plataforma del talento joven

Del 11 al 15 de mayo, la ciudad se transforma en un espacio dinámico de encuentro donde profesionales, diseñadores y estudiantes comparten experiencias, generan sinergias y exploran nuevas vías de desarrollo para la industria. La iniciativa se consolida así como una plataforma clave para visibilizar el talento joven y fortalecer el ecosistema textil y creativo.

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En un contexto de evolución hacia modelos más sostenibles, eficientes y competitivos, la Semana de la Moda de Alcoy reúne a referentes del sector que reflejan esta transformación, reafirmando el papel histórico de la ciudad en el ámbito textil y su capacidad para seguir proyectando innovación y talento hacia el futuro.