Alcoy cierra las cuentas de 2025 con superávit, una deuda en mínimos y con la presión fiscal por debajo de la media provincial

El Ayuntamiento de Alcoy ha presentado la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2025, unas cifras que, según el gobierno municipal, confirman la solidez financiera de la administración local. El alcalde, Toni Francés, y la concejala de Hacienda, Vanessa Moltó, han detallado unas cuentas que se cierran con un superávit de 2,4 millones de euros y un nivel de endeudamiento del 50 %.

Durante la comparecencia, el alcalde ha puesto en valor la evolución de la deuda municipal en relación con la normativa vigente, que considera “soportable” un endeudamiento por debajo del 75 % de los ingresos. En este sentido, Francés ha recordado que en 2009, durante la etapa de gobierno del Partido Popular, Alcoy alcanzó el 108 % de deuda, situándose en una situación de quiebra técnica. Frente a ello, ha destacado que actualmente el consistorio se encuentra en torno al 50 % y en tendencia descendente.

El alcalde ha subrayado que esta mejora se ha producido incluso en un contexto de fuerte inversión para aprovechar los fondos europeos, lo que elevó puntualmente la deuda al 62 % en 2022. “Hemos superado la prueba de fuego que suponía gestionar esta oportunidad histórica, transformando la ciudad y manteniendo un ayuntamiento saneado”, ha afirmado.

Inversión de 16 millones

El ejercicio 2025 también ha estado marcado por una capacidad inversora sin precedentes. A pesar de que el presupuesto inicial contemplaba 5,5 millones de euros en inversiones, la captación de fondos externos ha permitido ejecutar finalmente 16,1 millones. Estas inversiones se han destinado a ámbitos como la mejora de la vivienda, la renaturalización urbana, la movilidad sostenible y las energías alternativas, dentro de un total de 47,5 millones invertidos entre 2022 y 2025.

Por su parte, la concejala de Hacienda, Vanessa Moltó, ha destacado la eficiencia en la gestión económica diaria, señalando que “la liquidación de 2025 refleja una situación de estabilidad, solvencia y dinamización económica”. Según ha explicado, los ingresos previstos han permitido cubrir los gastos y cerrar el ejercicio con resultado positivo.

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Moltó también ha incidido en que este saneamiento no ha supuesto un aumento de la presión fiscal sobre la ciudadanía. Alcoy mantiene una carga tributaria de 448,51 euros por habitante, por debajo de la media provincial y nacional, que supera los 600 euros. Además, el consistorio paga a sus proveedores en un plazo medio de nueve días, lo que, según la edil, refuerza la imagen de un ayuntamiento “solvente y fiable”.