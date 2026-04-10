Extinguido el incendio forestal declarado el pasado martes en el Maigmó

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha dado por extinguido este viernes a las 19:57 horas el incendio forestal de Tibi que se declaró el martes en las faldas del Maigmó. El miércoles por la tarde ya se dio por controlado y la Guardia Civil informaba a este periódico que se estaban realizando las investigaciones pertinentes. La existencia de tres focos diferentes y simultáneos ha obligado a investigar en la línea de que el fuego pudiera haber sido provocado.

Tal y como informó este diario, uno de los testigos interrogados por los efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Benemérita habría declarado a los agentes ver momento antes del incendio a un hombre corriendo en dirección a una furgoneta blanca, un hecho que en un primer momento no había dado mayor importancia.

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Hectáreas afectadas

Según las primeras estimaciones del Consorcio Provincial de Bomberos el fuego habría quemado entre 8 y 10 hectáreas. El aviso del fuego se recibió a las 17:16 horas del martes, se activó el despacho automático (helicóptero de dirección de incendios) lo que ayudó a detectar con rapidez los tres focos, señalaron fuentes del Consorcio en la primera jornada. Se reclamó entonces la intervención de medios aéreos dado que la zona es de difícil acceso, al tiempo que se desplegaron dotaciones de bomberos y bomberos forestales para las labores de extinción desde tierra.