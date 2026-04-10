Una fortaleza para visitar: Alcoy abre las puertas del castillo de Fiestas

Alcoy se enorgullece de sus fiestas y da impulso a los iconos que lo representan como es el Castillo, que ahora se acerca a los alcoyanos como una experiencia inmersiva más. Para ello, el Ayuntamiento de Alcoy invita a vecinos y visitantes a participar en una nueva edición de las visitas al interior del Castillo de Fiestas, una propuesta cultural que se desarrollará del 7 al 21 de abril bajo el lema “Darrere les portes del castell”. Esta iniciativa, puesta en marcha en 2014, tiene como objetivo acercar uno de los principales símbolos festivos de la ciudad a toda la ciudadanía.

Durante estas jornadas, el público podrá adentrarse en la historia y la tradición de las Fiestas de Alcoy a través de una experiencia dinámica que incluirá photocall, juegos y talleres. Todo ello en un enclave que recientemente ha sido objeto de una profunda restauración integral, recuperando su color original de hace más de 125 años.

Mejora del patrimonio festero

La apertura del Castillo se enmarca en un conjunto de actuaciones destinadas a la conservación y mejora del patrimonio festero, que también han incluido intervenciones en la plaça d’Espanya y en diversas calles del centro.

Entre ellas destaca el repintado integral de la enramada, realizado con motivo del 750 aniversario del patronazgo de Sant Jordi. Estos trabajos continúan la línea de modernización iniciada el pasado año, cuando se sustituyeron los tradicionales merletes de madera por cerca de 400 piezas de polietileno, reduciendo significativamente el peso de la estructura y facilitando su montaje.

En cuanto a los horarios, las visitas estarán disponibles de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 17:30 a 19:30, mientras que los fines de semana y festivos el acceso será de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00. La entrada será gratuita para menores de hasta 4 años, tendrá un coste de 1 euro para niños de 5 a 15 años y de 2 euros a partir de los 16 años. Las reservas pueden realizarse a través de la empresa Guiarte.

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El concejal de Fiestas, Jordi Martínez, ha subrayado que esta propuesta “permite abrir el Castillo a las familias y mostrar de forma lúdica nuestra tradición”, destacando además que las recientes actuaciones contribuyen a ofrecer “un entorno más seguro, accesible y atractivo para vivir la Fiesta con orgullo”.