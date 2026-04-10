Un incendio en una vivienda de Alcoy provocado por un calefactor obliga a evacuar todo un edificio

Un incendio declarado este viernes en una vivienda de Alcoy ha obligado a desalojar a todos los vecinos del edificio como medida preventiva. El suceso ha tenido lugar en un segundo piso de un inmueble situado en la calle Escultor Peresejo.

Según la información recabada en el lugar, el fuego ya ha sido controlado por los bomberos, que se desplazaron rápidamente tras el aviso de los vecinos. Las primeras hipótesis apuntan a que el origen del incendio podría estar en un calefactor en una de las habitaciones, aunque las causas no han sido confirmadas oficialmente.

Un incendio provocado por un calefactor obliga a desalojar varias viviendas en Alcoy / Juani Ruz

En la vivienda residían tres jóvenes de alquiler, dos de ellas menores de edad, junto a un gato. Las ocupantes y el felino lograron salir del piso con rapidez y sin apenas pertenencias, cerrando la puerta al abandonar la casa, lo que pudo contribuir a limitar la propagación del incendio.

Una de las jóvenes ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios, sin que por el momento haya trascendido la gravedad de su estado.

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El desalojo del edificio se llevó a cabo mientras los bomberos trabajaban en la extinción del fuego y, sobre todo, en la ventilación del inmueble, ya que el humo se había acumulado en las escaleras. Por el momento, no han trascendido datos oficiales sobre el alcance de los daños en la vivienda.