El rechazo de Guanyar complica la cuestión de confianza sobre el presupuesto de Alcoy

La tramitación del presupuesto municipal de Alcoy entra en una fase decisiva tras el anuncio del gobierno local de someter las cuentas a una cuestión de confianza, tal como adelantó ayer el alcalde Toni Francés en el pleno. A pocos días de la sesión, prevista para el martes, 14 de abril, el escenario político se mantiene bloqueado y con escasas opciones de acuerdo entre las fuerzas de la oposición, mientras no se gestione de manera documentada y oficial el rechazo al proyecto del parque industrial de La Canal.

Tras la información publicada el jueves en la que se avanzaba la decisión del ejecutivo de vincular el presupuesto a una cuestión de confianza ante la falta de apoyos, el ayuntamiento ha convocado el pleno extraordinario para el próximo martes. En esa sesión se votará si el alcalde mantiene la confianza del pleno, en un contexto marcado por el rechazo previo de los grupos de la oposición y con las posiciones firmes en cada uno de los mismos, contrarios a ligar las cuentas al proyecto de La Canal.

Paralizar antes de negociar

Desde Guanyar, su portavoz Sergi Rodríguez ha confirmado a INFORMACIÓN que votarán en contra de los presupuestos si no se produce un giro claro respecto al proyecto del parque industrial de La Canal. “No vamos a negociar nada hasta que se paralice el proyecto; es una línea roja. Entonces sí que podríamos llegar a acuerdos”, ha señalado.

La formación recuerda que ya se abstuvo en las cuentas de 2024 y 2025, pero sitúa el punto de inflexión en abril del pasado año, cuando se firmó el protocolo de actuación entre Ayuntamiento, Generalitat y Cámara de Comercio. Según subrayan, ese documento establece como objetivo la reclasificación de los terrenos de La Canal para uso industrial.

En este sentido, Guanyar insiste en su rechazo frontal a cualquier desarrollo en esta zona, al considerar incompatible la iniciativa con la protección del acuífero del Molinar. “Mientras continúe esta insistencia, que dura ya 30 años, votaremos en contra de una política que dice defender la sostenibilidad, pero no es así”, remarcan, justificando así su negativa a respaldar el presupuesto.

Esperando informes técnicos

Por su parte, desde el gobierno local, formado por PSOE y Compromís, se insiste en que el proyecto está condicionado a informes técnicos y a la futura aprobación del perímetro de protección del acuífero por parte del Consejo de Ministros, que determinará qué actuaciones son viables. En esta línea, el alcalde Toni Francés ha defendido reiteradamente que no se puede descartar el proyecto sin conocer previamente las conclusiones técnicas.

El pleno del martes marcará el inicio del mecanismo de la cuestión de confianza vinculada al presupuesto. En caso de que el alcalde no la supere, se abrirá un plazo de un mes en el que la oposición -PP, Vox y Guanyar- debería articular una moción de censura con un candidato alternativo. Sin embargo, las posiciones actuales dificultan este escenario. Mientras el PP condiciona su postura al impulso de Alcoy Sur, Guanyar exige precisamente lo contrario, lo que evidencia la falta de una mayoría alternativa.

Difícil acuerdo para la censura

Fuentes socialistas se muestran convencidas de que no habrá acuerdo entre los grupos de la oposición y que, transcurrido el plazo legal sin moción de censura, el presupuesto quedará aprobado automáticamente. Desde el PP, en cambio, critican la gestión del gobierno y atribuyen la situación a la falta de negociación previa, asegurando que el retraso en la aprobación de las cuentas es responsabilidad exclusiva del ejecutivo local.

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Bajo estos posicionamientos, la cuestión de confianza parece delatar más bien un trámite político que como un riesgo real para la continuidad del gobierno, aunque vuelve a poner de manifiesto la fragmentación del pleno y el bloqueo en torno a uno de los debates clave para el futuro urbanístico y económico de la ciudad.