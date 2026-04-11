«El 750 aniversario marcará un antes y un después en la historia de nuestras fiestas»

¿Qué significa esta efeméride para el mundo festero alcoyano más allá de la celebración institucional?

Esta efeméride trasciende lo meramente protocolario para apelar de forma directa a las emociones de todos los alcoyanos y alcoyanas. Es una reivindicación profunda de nuestro sentimiento de pertenencia y de una tradición que está más viva que nunca porque ha sabido avanzar de la mano de su pueblo. En este sentido, valoramos este hito histórico como el fiel reflejo de la evolución de nuestra sociedad, donde la Fiesta se ha engrandecido dando pasos fundamentales e irreversibles como la plena integración de la mujer. Demostramos así que la tradición, cuando va unida a la igualdad, es el mejor camino para garantizar el futuro de nuestras celebraciones, fomentando la cohesión social y el orgullo de todos los vecinos y vecinas.

¿Hay actos, escenografías o momentos que se hayan reforzado especialmente por el 750 aniversario?

La celebración de este 750 aniversario del patronazgo de San Jorge es un evento absolutamente excepcional que merece que la escenografía festera de nuestras calles muestre su mejor imagen. Por ello, desde el Ayuntamiento hemos llevado a cabo un trabajo exhaustivo para que el patrimonio municipal luzca en perfectas condiciones. Hemos completado el repintado de toda la enramada, recuperando su tonalidad verde original, una intervención que se suma a la mejora estructural que ya iniciamos con la sustitución de las almenas en la plaça d’Espanya por piezas de polietileno mucho más ligeras y seguras.

Toda esta puesta a punto se complementa con la restauración del castillo de fiestas, que hemos repintado en estrecha coordinación con la Asociación de San Jorge para devolverle el color original que tenía hace más de 125 años. Valoramos el inmenso esfuerzo de los operarios municipales para engalanar la ciudad, ofreciendo a la ciudadanía un entorno más seguro y brillante que sin duda potenciará la imagen exterior de Alcoy y beneficiará a nuestro comercio y hostelería local durante estos días tan especiales.

"La celebración de este 750 aniversario del patronazgo de San Jorge es un evento absolutamente excepcional que merece que la escenografía festera de nuestras calles muestre su mejor imagen" Jordi martínez — Concejal de Fiestas de Alcoy

Un año como este genera más expectación y más público. ¿Ha sido también el más complejo de organizar?

Evidentemente, un año con esta proyección exige un esfuerzo organizativo extraordinario, pero partimos de una base muy sólida. Valoramos enormemente la perfecta coordinación que mantenemos con la Asociación de San Jorge, un trabajo conjunto que resulta clave para que todo el engranaje funcione. Además, es fundamental destacar el gran trabajo que hacen los Primers Tro de cada filà, junto a su junta directiva, porque son ellos quienes asumen el reto del día a día y la organización real en la calle. Gracias a este enorme esfuerzo colectivo entre las instituciones, las entidades festeras, los técnicos municipales y todos y cada uno de los Cuerpos de Seguridad, podemos garantizar que tanto los alcoyanos como quienes nos visitan disfruten de unas fiestas seguras y bien estructuradas, lo que repercute directamente en una mejor convivencia y en un impulso económico para nuestra ciudad.

¿Cómo se integra la dimensión religiosa del 750 aniversario con el carácter festivo y espectacular de los Moros y Cristianos?

Nuestras fiestas de Moros y Cristianos tienen su raíz indiscutible en la devoción a nuestro patrón San Jorge, y ambas dimensiones, la espiritual y la espectacularidad de los desfiles, conviven de manera completamente natural y se retroalimentan. Este 750 aniversario nos permite recordar de dónde venimos, pero también proyectar hacia dónde vamos. Es evidente que la fiesta avanza respetando la tradición, cuidando nuestros orígenes y protegiendo nuestro patrimonio inmaterial, pero al mismo tiempo adaptándose a la realidad social de nuestro tiempo para ser cada vez más abierta. Valoramos esta integración como un aspecto fundamental para la ciudad, ya que nos permite mantener viva nuestra identidad histórica mientras construimos unas celebraciones más participativas que generan un profundo sentido de comunidad y enriquecen culturalmente a todos los vecinos y vecinas.

"La concesión del Año Jubilar por parte del Vaticano supone un impulso definitivo para la promoción internacional de la ciudad" Jordi Martínez — Concejal de Fiestas de Alcoy

¿Qué papel juega el Año Jubilar en todo este contexto y qué aporta a la celebración?

La concesión del Año Jubilar por parte del Vaticano, que se extiende desde este 23 de abril de 2026 hasta el 23 abril de 2027, supone un impulso definitivo para la promoción internacional de la ciudad. La apertura de la Puerta Santa en el templo de la calle Sant Blai y la llegada de peregrinos nos posicionan como un destino turístico y cultural de primer orden, por lo que valoramos este Año Jubilar como una herramienta fundamental para atraer a un turismo de calidad que beneficia directamente al tejido económico local, a la vez que compartimos nuestro rico patrimonio con el mundo.

¿Se puede decir que las fiestas de 2026 van a ser irrepetibles en la historia reciente de Alcoy?

Partimos de la premisa de que cada edición de nuestras fiestas es única e irrepetible, ya que siempre trabajamos con el objetivo de superar y mejorar los resultados del año anterior. Sin embargo, este 2026 marcará sin duda un antes y un después en la trayectoria de nuestras celebraciones patronales por la magnitud y el simbolismo de este 750 aniversario. Valoramos la extraordinaria implicación de toda la ciudadanía, porque es este esfuerzo colectivo de los vecinos, las filaes y las instituciones lo que realmente engrandece la celebración. Estamos ante unas fiestas que quedarán en la memoria de todos y que demuestran la vitalidad de nuestra cultura, haciendo de Alcoy una ciudad viva, cohesionada y profundamente orgullosa de su historia compartida.