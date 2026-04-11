“Tienes más moral que el Alcoyano”: de un mito del fútbol a un dicho que se usa en toda España

Hay expresiones que sobreviven al paso del tiempo sin necesidad de explicación. “Tienes más moral que el Alcoyano” es una de ellas. Se dice con media sonrisa, a veces con ironía, pero siempre con una idea clara: seguir adelante incluso cuando la situación es claramente adversa.

El origen del dicho se sitúa en el fútbol, aunque no hay una versión única y completamente documentada. La historia más repetida apunta al CD Alcoyano, equipo que, según la leyenda, perdía por goleada —se habla de un 13-0 frente al Espanyol en los años 40— cuando, a pocos minutos del final, pidió al árbitro que añadiera más tiempo porque aún creían posible remontar.

No importa tanto si ocurrió exactamente así. Lo relevante es que la historia se convirtió en símbolo. Un ejemplo exagerado de fe en lo imposible, de resistencia incluso cuando las matemáticas ya no acompañan.

Del fútbol a la cultura popular

Con el tiempo, la frase salió del fútbol y se instaló en el lenguaje cotidiano. Hoy se usa en contextos muy distintos: desde alguien que insiste en un plan que no tiene recorrido hasta quien mantiene el ánimo contra todo pronóstico. Puede ser admiración… o una forma suave de decir que alguien no está siendo del todo realista.

Ahí está la clave del dicho: su ambigüedad. Porque tener “más moral que el Alcoyano” puede interpretarse como una virtud —no rendirse— o como un exceso —no saber cuándo parar—. Depende del contexto y de quién lo diga.

En el fondo, la expresión conecta con algo muy reconocible. Todos, en algún momento, hemos insistido en algo que ya parecía perdido. A veces por optimismo, otras por pura cabezonería.

El Alcoyano se ha quedado como referencia de ese momento en el que la lógica dice una cosa… pero la actitud va por otro lado.

Y por eso la frase sigue funcionando. Porque no habla solo de fútbol, sino de esa línea fina entre la perseverancia y la obstinación.