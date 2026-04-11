«Visitar Alcoy es conocer otra Comunidad Valenciana»

Las Fiestas de Moros y Cristianos son el gran escaparate de Alcoy. En un año como este, con el 750 aniversario de San Jorge, ¿qué dimensión turística tiene esta efeméride? ¿Cuál es el principal reto desde el área de Turismo?

Este año es especial porque Alcoy celebrará un Año Jubilar concedido por el Vaticano, del 23 de abril de 2026 al 23 de abril de 2027, con motivo del 750 aniversario del patronazgo de San Jorge. Este evento exclusivo incluirá indulgencias plenarias, peregrinaciones, así como rutas paisajísticas y patrimoniales por la ciudad y su entorno, consolidando al destino como un destacado punto de devoción y turismo religioso. La ciudad se está preparando para acoger a peregrinos y turistas en general y el reto desde la concejalía de turismo es doble, se centra por un lado en dar a conocer la efeméride, reforzando la promoción a todos los niveles incluido el ámbito internacional con la acción promocional desplegada recientemente en una conocida aerolínea.

Por otro lado el objetivo es engrandecer la oferta turística con rutas de peregrinación hasta la ciudad e itinerarios culturales que acaben convirtiéndose en un atractivo cultural y turístico más de nuestro destino. Hablamos, por ejemplo, del proyecto «Industria y Fiesta», que se presentará al público el próximo día 14 de abril en el Parque Tecnológico Urbano de Rodes, que pretende establecer la conexión entre patrimonio industrial, tanto material como inmaterial, y la Fiesta, a partir lo que fueron y albergaron los edificios industriales que componen el mosaico de nuestro centro histórico, y su uso actual como sedes de les Filaes.

¿Qué novedades presenta este año la programación festera?

La novedad principal radica en su amplitud, el no estar circunscrita la actividad al mes de abril y a la trilogía festera, sino que trasciende a todo el calendario anual. Si bien, tratándose de una efeméride religiosa y de culto destaca la actividad relacionada con la liturgia Jubilar de fondo, la actividad cultural y turística en torno a la fiesta y el Patrón estará presente durante todo el 2026 y parte del 2027. Por destacar alguna de las celebraciones extraordinarias que se desarrollarán en el marco del festejo del 750 Aniversario del Patronazgo de San Jorge, el Alardo conmemorativo, una arcabucería, que tendrá lugar este 18 de abril a las 18:00h en la Plaça d’Espanya y que está es considerado el primer evento auténtico que compone la Trilogía que se conmemora en las actuales Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy, en honor a San Jorge.

Cabe destacar también por su singularidad, el Concierto de Música medieval con instrumentos de época, que tendrá lugar el próximo viernes 15 de mayo a las 20:00h, amenizado con cantos de cruzadas, cantos de torneos y batallas e historias de la batallería de la Reconquista, en un marco incomparable, como lo es la Torre Na Valora, situada en lo que fue la muralla de la ciudad en la edad media, se proyectarán durante el concierto imágenes de San Jorge, contando con el Barranc del Cint de fondo.

"Visitar Alcoy es un viaje a la tradición festera más genuina, y una oportunidad histórica de vivir su esencia" Lorena Zamorano — Concejala de Turismo de Alcoy

¿Se espera que este 2026 marque un récord de asistencia?

Las previsiones en ese sentido son muy alentadoras. Las Fiestas de Moros y Cristianos son el principal hito turístico de nuestra ciudad, y el momento de más afluencia de visitantes de todo el año se concentra en los tres días centrales del mes de abril. Este año se suma el hecho del Jubileo que esperamos atraiga a un turismo religioso que, a modo de peregrinación o simplemente de forma ocasional, nos visite durante todo el año. Alcoy además dispone de una amplia oferta de recursos culturales, naturales y patrimoniales que sumados a lo de restauración y comercio, van a ofrecer seguro ese complemento exclusivo a la estancia del visitante, así como una diversidad de museos y salas expositivas, entre los que cabe destacar el Museo de Camilo Sesto, que abrirá sus puertas en el mes de junio.

¿Qué le diría a alguien que todavía no conoce Alcoy para convencerle de que 2026 es el mejor año para visitarla?

Alcoy es una ciudad que sorprende. Lo sabemos por las encuestas de satisfacción, que desde la Tourisinfo se ofrecen al visitante, y nos ayudan en la mejora continua del destino. La ciudad ofrece varios modos de explorarla y conocerla. Mucho tiene que ver el perfil o intereses del turista, pero cierto es que el destino presume de tener una oferta en recursos culturales, naturales y patrimoniales únicos. Practicar turismo activo en los dos parques naturales que nos envuelven, turismo religioso; este año más que nunca y sin excusa posible.

Llenarse el alma y los sentidos con el IVAM-CADA Alcoi, Museos, Arte rupestre patrimonio de la Humanidad, Teatro, Conciertos. Fiestas como la que nos ocupa, o la tradicional Navidad y Reyes o la más joven pero no por ello menos atractiva, Semana Modernista en septiembre. Degustar la ciudad a través de su gastronomía también es buena opción, sobre todo en los meses de frio; olleta, borreta, pericana, componen nuestros sabores y olores. Visitar Alcoy es conocer otra Comunidad Valenciana, la de dentro, la que estima su tradición, su lengua sus raíces su historia y su cultura, la que se esfuerza por ser hospitalario sin perder su identidad, la que comparte todo pero desde el respeto a sí misma, la que emprende, la que evoluciona. Eso es Alcoy y Alcoy te espera.

Si tuviera que resumir en una frase por qué Alcoy es una visita imprescindible este año, ¿cuál sería?

Un viaje a la tradición festera más genuina, y una oportunidad histórica de vivir su esencia.

"La Fiesta de Moros y Cristianos es en sí misma una industria viva en Alcoy" Lorena Zamorano — Concejala de Turismo de Alcoy

¿Qué papel juegan espacios como el centro histórico, el Museu Alcoià de la Festa o el patrimonio modernista en este relato turístico?

Son escenarios imprescindibles que no se debe perder el visitante. Una ruta guiada por nuestro centro histórico, declarado Conjunto Artístico, de la mano de alguna de las empresas de guías locales ofrece la visión general necesaria de la ciudad, de sus orígenes, de su contribución a la revolución industrial valenciana y a la cultura del país. Itinerarios variados que nos muestran distintas épocas y realidades socioculturales. Episodios como la Revolución del Petróleo, entender el surgimiento de la arquitectura modernista en nuestra ciudad, escenarios de la guerra civil, todo ello ayuda a comprender al destino y sus gentes.

¿Qué impacto económico estiman que pueden tener las fiestas en un año como este?

La Fiesta de Moros y Cristianos es en sí misma una industria viva en Alcoy. Engloba multitud de sectores productivos, artesanía y servicios. Existen estimaciones que sitúan el impacto económico anual para la ciudad en torno a los 25 millones de euros, cabe entender que tratándose de un año excepcional como este 2026, marcado por el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge y el Año Jubilar, las previsiones apuntan a superar estas cifras gracias a la combinación de los actos tradicionales con el reclamo del turismo religioso e internacional.