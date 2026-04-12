La lluvia da una tregua a la Gloria infantil en Alcoy

La Gloria infantil ha servido este domingo como aperitivo de las esperadas Fiestas de Moros y Cristianos en Alcoy. El tiempo, ha permitido que el desfile se desarrolle prácticamente sin incidentes. La lluvia ha respetado el recorrido que han realizado los 28 representantes juveniles de cada filà (acompañados por los sargentos infantiles de ambos bandos) por las principales calles del centro histórico, desbordando ilusión y entusiasmo.

A su llegada a la Plaza de España, la lluvia sí que ha hecho acto de presencia, aunque no ha llegado a entorpecer el acto. Pese a la meteorología, numerosos alcoyanos han salido a la calle para disfrutar de uno de los actos más entrañables del calendario festero. Antes del desfile, a primera hora de la mañana, los "Glorierets" participaron en una emotiva misa en la parroquia de Santa María, donde también tomaron la comunión.

El desfile arrancó desde la Zona Alta, encabezado por el bando moro, con Marc Ferrándiz Baudi, debutando en el papel de sargento infantil. A continuación, tomó el relevo el bando cristiano, liderado por Enzo Cañadas Llopis.

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La Gloria infantil finalizó su recorrido en la Plaza de España, donde, a las dos de la tarde, se disparó una espectacular mascletà. El estruendo de la pólvora sirvió para recordar que apenas quedan unos días para que Alcoy se sumerja en sus días grandes.