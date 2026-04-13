Alcoy se consolida como la sexta ciudad de Alicante: supera los 62.000 habitantes por primera vez en 30 años

La lucha por ser la sexta población de la provincia de Alicante se mantiene abierta, aunque de momento cae del lado de Alcoy, que aumenta ligeramente su ventaja frente a San Vicente del Raspeig.

Los datos provisionales de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha 1 de enero de 2026 dan a la capital de l'Alcoià 62.213 empadronados, lo que representa el mejor dato en más de 30 años. El año pasado tenía 61.613 habitantes, lo que significa un aumento de 600 personas más.

Por su parte San Vicente ha elevado su ritmo de crecimiento y se sitúa en 2026, también según datos provisionales, en 61.005, cuando en 2025 eran 60.428, por lo que el aumento es de 577, por lo que la desventaja con Alcoy se amplía en 23 habitantes pese a este empujón.

La evolución de Alcoy y San Vicente desde 2021 / NotebookLM

Hay que recordar que San Vicente arrebató esta sexta plaza a Alcoy en 2022, recuperándola esta última dos años después por tan solo 32 habitantes. Y desde entonces ha ido abriendo brecha.

Dinamismo

El Ayuntamiento alcoyano ha destacado que este incremento demográfico "se ve impulsado por el dinamismo económico actual de la ciudad, que lidera la bajada del paro en la comarca este mes de marzo y registra el doble de crecimiento de afiliaciones a la Seguridad Social que la media provincial".

Así, "la ciudad de Alcoy sigue con su tendencia de crecimiento poblacional y económico". El Ayuntamiento ha hecho pública la propuesta oficial enviada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), por la que la ciudad contará a fecha 1 de enero de 2026 con una población de 62.213 habitantes, una cifra que de cualquier forma se debe oficializar a finales de año.

"Estos datos marcan un hito histórico para la ciudad, ya que para encontrar un número de habitantes similar habría que remontarse más allá del año 1995. Se ha superado con creces incluso el último pico poblacional del año 2008, cuando se registraron 61.698 residentes. De este modo, Alcoy alcanza el mejor dato poblacional de las últimas tres décadas", han manifestado desde el Consistorio.

Para vivir y trabajar

Este incremento evidencia que cada vez más personas eligen Alcoy no solo para vivir, sino también para trabajar, y "viene acompañado de cifras laborales oficiales completamente actuales y de tendencia muy positiva".

Así, los últimos datos del paro del mes de marzo de 2026 confirman el avance en la creación de empleo. En concreto, este último mes de abril se ha conocido que Alcoy ha reducido el paro en 35 personas respecto al mes anterior, siendo el municipio donde más ha bajado el desempleo de las comarcas de la Montaña, según el Ayuntamiento.

Las cifras demuestran que nuestra ciudad es capaz de generar un entorno de oportunidades reales y estables Toni Francés — Alcalde de Alcoy

En cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social, la ciudad ha experimentado en los últimos tres años un crecimiento del 18 %, un incremento que duplica el porcentaje registrado en el conjunto de la provincia de Alicante, que es del 9%.

Además, el tejido empresarial alcoyano muestra una gran vitalidad. El número de empresas ha crecido hasta llegar a las 3.765, lo que supone 48 mercantiles más que en el ejercicio anterior, según recoge el INE.

Facturación

Este dinamismo se refleja también en el volumen de facturación: si en el año 2024 había 589 empresas en la ciudad que facturaban más de un millón de euros, en 2025 subieron hasta las 646, y ya se tiene constancia de la existencia de ocho empresas más que superan esta barrera económica para el año actual.

Evolución de la población en Alcoy y San Vicente / INFORMACIÓN

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha explicado que "las cifras demuestran que nuestra ciudad es capaz de generar un entorno de oportunidades reales y estables. Este aumento de población que bate récords de hace más de treinta años, sumado a la reducción continua del paro y al crecimiento de afiliaciones a la Seguridad Social, confirma que el proyecto de Alcoy funciona para prosperar".

Los datos de población son todavía propuestas del INE y la cifra oficial suele aumentar cuando se convierte en definitiva a finales de año, ya que el Ayuntamiento de Alcoy presenta alegaciones para corregirla. Estas alegaciones se deben a que no se reconoce a las personas extranjeras que llevan más de dos años empadronadas si no renuevan su situación, lo que hace que la población real sea mayor.