Guanyar es tajante sobre una moción de censura con PP y Vox en Alcoy

No habrá cambio en la Alcaldía de Alcoy. Es lo que Guanyar ha dejado claro este lunes. Así, esto comportará que en un mes se aprueben las cuentas municipales para 2026. Pero con la confianza totalmente rota entre el ejecutivo municipal de PSOE y Compromís y su socio externo necesario.

El pleno aborda este martes en sesión extraordinaria (9:30 horas) la votación de los presupuestos municipales, que ya fueron tumbados la pasada semana. Pero esta vez el alcalde Toni Francés (PSOE) los ha ligado a una cuestión de confianza, un mecanismo que le permite aprobarlos siempre que un mes después de rechazarlos no se haya formalizado una moción de censura. Algo a lo que no está dispuesto Guanyar. Y todo con el trasfondo del polémico polígono de La Canal.

Juani Ruz

El portavoz de la plataforma ciudadana, Sergi Rodríguez, ha explicado este lunes que "evidentemente el gobierno ha perdido totalmente nuestra confianza al firmar el protocolo de actuación sobre La Canal para posibilitar el polígono industrial Alcoi Sud", una advertencia que ya dejaron clara hace un año con la negociación de las cuentas de 2025.

Nosotros no favoreceremos nunca un gobierno del PP y Vox. Combatimos las políticas de derechas vengan de donde vengan, combatimos los gobiernos de derechas Sergi Rodríguez — Portavoz de Guanyar Alcoi

Pero Rodríguez ha asegurado respecto a la posibilidad de respaldar una moción de censura que "nosotros no favoreceremos nunca un gobierno del PP y Vox", recordando que "combatimos las políticas de derechas vengan de donde vengan, combatimos los gobiernos de derechas".

Así, la formación descarta facilitar un cambio de gobierno, pero señala como proyecto de derechas el polígono Alcoi Sud, que respaldan PP y Vox y ante el que el PSOE se muestra ambiguo, al señalar que se permitirá si cumple con todas las garantías ambientales.

Juani Ruz

Así, lo previsible es que este martes se tumben por segunda vez las cuentas, ya que es de esperar que PP (8 concejales), Vox (3) y Guanyar (2) mantengan su negativa de la pasada semana, sumando 13 votos frente a los 12 de PSOE (9) y Compromís (3). Guanyar ha conformado que volverá a votar en contra.

De esta forma se abrirá un plazo de un mes para que acuerden una moción de censura para relevar a Francés, que no puede fructificar sin la firma de los dos concejales de Guanyar, lo que permitirá, salvo descomunal sorpresa, en la aprobación de las cuentas a mediados de mayo, abriendo el plazo de exposición pública correspondiente, tras lo que se aprobarán de forma definitiva.

El gobierno ha perdido totalmente nuestra confianza al firmar el protocolo de actuación sobre La Canal para posibilitar el polígono industrial Alcoi Sud Sergi Rodríguez — Portavoz de Guanyar Alcoi

INFORMACIÓN adelantó hace un mes que el alcalde tenía está "bala de plata" para poder desbloquear las cuentas, habida cuenta del posicionamiento de Guanyar por el polígono de La Canal y que la aprobación de los presupuestos se consideraba fundamental.

Es un mecanismo al que Francés, preguntado por este medio, manifestó que ese escenario todavía no estaba "sobre la mesa" y que "no se plantea todavía porque nuestra primera opción es negociar como hemos hecho hasta ahora".

Juani Ruz

Un mes después, y tras vincular también el PP las cuentas al impulso claro del polígono, en clara contraposición a Guanyar, el alcalde ha decidido emplear esta herramienta, para la que además tenía poco margen de tiempo, ya que este pleno tiene que celebrarse como muy tarde el 22 de mayo. El motivo es que no puede emplearse en el último año del mandato, que expira el 23 de mayo de 2027, cuando se celebrarán las elecciones municipales.

¿Cómo funciona este mecanismo?

Una cuestión de confianza la puede vincular el alcalde solo a determinados temas como los presupuestos, ordenanzas fiscales, reglamento orgánico o planeamiento urbanístico general.

Además, no se puede usar esta herramienta más de una vez por año de mandato, y no más de dos en todo el mandato. Y nunca en el último año de mandato ni cuando hay presentada una moción de censura.

Para su activación, debe convocarse el pleno de presupuestos especificando que se liga a una cuestión de confianza.