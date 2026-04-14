Los ecologistas denuncian ante la CHJ los continuos vertidos contaminantes a los ríos en Alcoy

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció ha presentado una denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ante los"continuos vertidos contaminantes" en los ríos de Alcoy.

Además, han advertido que esta reiteración evidencia la "incapacidad de este organismo para garantizar que no se produciría ningún caso de contaminación en un hipotético polígono industrial a la partida de La Canal".

Así, los conservacionistas han alertado de nuevo a la CHJ de la contaminación en diferentes tramos de los ríos Riquer y Serpis.

Juani Ruz

En el texto presentado se advierte que "los episodios de contaminación son recurrentes, de forma que en los últimos meses se han detectado derrames que han dejado el agua con un tono negruzco; este hecho se produce sobre todo, aunque no siempre, después de lluvias más o menos intensas. Además de esto, se comprueba que en otros puntos también llegan al río aguas residuales urbanas con un olor notorio de fecales".

La Colla explica que "la contaminación del Riquer se ve frecuentemente desde el mismo puente de Maria Cristina, conocido como puente de Cervantes, a partir de la finalización del tramo cubierto del río, donde parece que el colector que discurre por su interior está deteriorado y derrama parte de las aguas residuales que conduce; también se detecta claramente a partir del Museo de los Bomberos, y en el tramo inicial del río Serpis, hasta la proximidad del Molí d'Albors.

Imagen de uno de los vertidos denunciados ahora por La Carrasca / INFORMACIÓN

El grupo ecologista pide que se comprueben e investiguen los hechos denunciados "a fin de detectar el origen de la contaminación, y que se habiliten los medios necesarios para que no vuelvan a producirse".

"La construcción de la depuradora de Els Algars, con la canalización de las aguas residuales, comportó la mejora de la calidad de las aguas del río, con la consiguiente recuperación de la fauna asociada. Aun así, siguen produciéndose derrames que hacen retroceder las mejoras".

Seis denuncias

Así, ha recordado que "en los últimos años La Carrasca ha presentado al menos seis denuncias por este motivo, algunas por los problemas de desbordamiento de los colectores en momentos de lluvias intensas, incluso con la expulsión en el río de grandes cantidades de toallitas higiénicas; también destaca la contaminación producida en septiembre de 2024, que tenía todas las características de un vertido de origen industrial, que no se llegó a identificar".

Aguas negras procedentes de un vertido, en imagen de archivo / INFORMACIÓN

Para el grupo ecologista, "si algo demuestran los continuos episodios de contaminación sin resolver es la incapacidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de las administraciones públicas en general para llevar un control efectivo de la contaminación y del correcto mantenimiento de las infraestructuras de saneamiento".

Juani Ruz

"A la vista de esta situación, destacan que sería una irresponsabilidad muy grave, que pondría en peligro el agua potable de Alcoy, construir un polígono industrial en La Canal confiando en la Confederación Hidrográfica y queriendo hacer creer que ese organismo sería capaz de controlar permanentemente el funcionamiento perfecto de colectores, depósitos de tormentas y depuradora, y garantizar que no se produciría ningún caso de contaminación", han alertado.

Ruleta rusa con La Canal

La Colla pide que "no se juegue a la ruleta rusa con el agua potable de la ciudad, un bien indispensable y cada día que pasa más valioso", con el proyecto de La Canal.

Y es que advierte de que "si los organismos públicos no han podido evitar, ni siquiera investigar correctamente, la contaminación del río, visible incluso desde los puentes de la ciudad, ¿qué no podría pasar si se construyera un polígono industrial en La Canal, donde cualquier fuga que contaminara las aguas subterráneas no se detectaría hasta que la contaminación del agua potable de Alcoy fuera totalmente irreparable?".