La fundación Pedaleando con Ainhoa de Ibi recauda fondos para dos investigaciones nacionales contra el cáncer infantil

La fundación Pedaleando con Ainhoa celebrará este próximo viernes, 17 de abril, en Ibi su primera gala benéfica con el objetivo de recaudar fondos destinados a proyectos de investigación en cáncer infantil y seguir dando impulso a una causa que pone el foco en la ciencia como única vía hacia la curación. La Fundación Pedaleando con Ainhoa es una asociación solidaria originaria de Ibi que nació tras el fallecimiento en 2021 de Ainhoa, una niña de siete años, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de los tumores cerebrales y el cáncer infantil, impulsando proyectos en hospitales como La Fe de Valencia.

Los padres de Ainhoa, Laura y David, junto a amigos, crearon esta entidad con el objetivo de financiar la investigación de tumores cerebrales pediátricos. Organizan retos deportivos (como la ruta Ibi-Madrid), eventos benéficos y venta de pulseras solidarias; y destinan el 100% de las donaciones a proyectos científicos para mejorar los tratamientos. Más información en su web oficial: Fundación Pedaleando con Ainhoa.

Nacida por tanto desde una experiencia personal y transformada en una iniciativa colectiva, la fundación trabaja para canalizar el compromiso de empresas, instituciones y sociedad civil hacia el apoyo directo a la investigación científica. Su propósito es claro: contribuir a que los avances en oncología pediátrica lleguen antes, con más recursos y con mayor impacto en la vida de los niños y sus familias.

Gala

La gala reunirá a representantes institucionales, comunidad médica e investigadora, tejido empresarial y sociedad civil en una velada que combinará sensibilización, divulgación científica y reconocimiento.

Entre los asistentes previstos se encuentran responsables públicos de la provincia de Alicante, como Mª Loreto Serrano Pomares, diputada provincial de Bienestar Social e Igualdad; Sergio Carrasco, alcalde de Ibi; Jesús López Blanco, alcalde de Castalla; y Maite Peñalver, portavoz del grupo municipal del PP en Ibi, junto a miembros de sus respectivas corporaciones. Asimismo, participará la pediatra y divulgadora Lucía Galán, junto a equipos investigadores de centros de referencia.

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Líneas de investigación en marcha

Actualmente, la fundación Pedaleando con Ainhoa ya está apoyando dos proyectos científicos en centros de referencia nacional, centrados en mejorar el diagnóstico y tratamiento del cáncer infantil.

El primero de ellos se desarrolla en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (Valencia) y se centra en la aplicación de la biopsia líquida en oncología pediátrica. Esta técnica permite detectar y monitorizar tumores a través de una muestra de sangre, facilitando diagnósticos más precisos y tratamientos menos invasivos.

El segundo proyecto tiene lugar en el CIMA Universidad de Navarra y explora el uso de virus oncolíticos, una innovadora estrategia terapéutica que utiliza virus modificados para atacar de forma selectiva las células tumorales.

Ambas líneas de investigación reflejan el compromiso de la Fundación por apoyar soluciones científicas reales y avanzar en tratamientos más eficaces para los tipos de cáncer infantil que todavía presentan mayores dificultades.

Tumores pediátricos

En España, más de 1.500 niños son diagnosticados de cáncer cada año. Aunque la supervivencia ha mejorado significativamente en las últimas décadas, aún existen tumores pediátricos que requieren mayor inversión y desarrollo científico. En este contexto, iniciativas como la Fundación Pedaleando con Ainhoa contribuyen a acelerar ese progreso, conectando solidaridad y ciencia.

La gala benéfica se plantea como un punto de encuentro para visibilizar esta realidad y movilizar recursos que permitan seguir avanzando. El acto se celebrará este viernes 17 de abril a partir de las 20.15 horas en el restaurante El Picaor de Ibi. Asistirán los equipos del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y el CIMA Universidad de Navarra.