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La oposición tumba por segunda vez las cuentas de Alcoy y abre un mes para armar una moción de censura imposible

PP, Vox y Guanyar rechazan la cuestión de confianza ligada a los presupuestos, que se aprobarán automáticamente si no se acuerdan una alternativa para cambiar el gobierno

El alcalde -izq- con los dos ediles de Guanyar tras el pleno donde se ha rechazado la cuestión de confianza

El alcalde -izq- con los dos ediles de Guanyar tras el pleno donde se ha rechazado la cuestión de confianza

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La oposición rechaza por segunda vez los presupuestos de Alcoy / Juani Ruz

Jose A. Rico

Jose A. Rico

Alcoy ha activado este martes la cuenta atrás para aprobar las cuentas municipales de 2026. El pleno ha tumbado con los votos del PP, Vox y Guanyar la cuestión de confianza ligada a los presupuestos presentada por el alcalde Toni Francés. Así, estos tres grupos tienen un mes para presentar una moción de censura que ya ha rechazado de plano Guanyar. Pasado ese tiempo y si no hay una alternativa de gobierno, las cuentas se aprobarán de forma inicial de forma automática.

Después de que el pleno rechazara la pasada semana las cuentas propuestas por PSOE y Compromís con idéntico presentado, el Ayuntamiento ha abordado este martes la cuestión de confianza que va a permitir el equipo de gobierno desbloquear unas cuentas marcadas por el polémico proyecto del polígono de La Canal. Un parque empresarial que ha hecho que Guanyar y PP condicionaran sentarse a negociar las partidas a su futuro. La plataforma para anular el protocolo firmado en junio de 2025 y así enterrarlo y los populares para darle un impulso inequívoco junto al PSOE.

Imagen del pleno extraordinario de este martes en Alcoy, donde se ha rechazado la cuestión de confianza

Imagen del pleno extraordinario de este martes en Alcoy, donde se ha rechazado la cuestión de confianza / Juani Ruz

Así, el pleno ha transcurrido entre reproches de PP y Vox sobre el empleo de una herramienta, la cuestión de confianza, que figura en el ordenamiento legal precisamente para facilitar la aprobación de cuentas municipales en situaciones de bloqueo y se plantee una alternativa de gobierno. El PP lo ha calificado de "filibusterismo" y Vox de "artificio legal". Y han advertido de que el ejecutivo municipal ya no tiene la mayoría, lamentado el PP que el ejecutivo no ha querido negociar en ningún momento.

Guanyar ha lamentado que pese a sus advertencias en los acuerdos para las cuentas de 2024 y 2025, donde alertaba de que la reactivación del polígono de La Canal impedirían cualquier entendimiento para los presupuestos, el PSOE ha roto su confianza, denunciando del peligro que presenta el proyecto para el acuífero de El Molinar y el medio ambiente en general.

Mientras, el PSOE ha recordado que el polígono forma parte de su programa electoral y que lo que se está haciendo es estudiar su viabilidad, asegurando que si no es sostenible no se hará. Y ha lamentado que las imposiciones de PP y Guanyar hayan impedido que se sentaran a negociar con el ejecutivo, no porque este no haya querido negociar.

Y Compromís ha insistido en que el polígono no se hará porque los informes confirmarán que es inviable, y que es imprescindible aprobar las cuentas para seguir mejorando la ciudad y desarrollando políticas de izquierdas.

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