Este es el dispositivo de tráfico que activa Alcoy para los Moros y Cristianos

Con el objetivo de facilitar los desplazamientos, reducir el uso del vehículo privado y garantizar un entorno accesible para participantes y visitantes, el Ayuntamiento de Alcoy ha preparado un dispositivo especial de movilidad con motivo de la celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Jorge 2026, que tendrán lugar del 25 al 27 de abril.

Este plan estratégico incluye la puesta en funcionamiento de un servicio de autobús lanzadera, orientado tanto al público general como a los propios festeros y músicos. Todo en una edición muy especial por la celebración del 750 aniversario del patronazgo de San Jorge y el Año Jubilar concedido por el Vaticano por esta efeméride.

Para favorecer el aparcamiento fuera del núcleo urbano y descongestionar el tráfico, se han habilitado diversas zonas de estacionamiento gratuito. En el acceso sur, los conductores podrán aparcar en las calles Filà Verds, Filà Navarros y Vicente Balaguer.

Por lo que respecta al acceso norte, las zonas disponibles serán el polígono industrial de Cotes Baixes, el polígono industrial de Cotes Altes y la calle Tirant lo Blanc. Estas áreas estarán directamente conectadas con el recinto ferial mediante el citado servicio de autobús lanzadera. El precio del billete se ha establecido en 0,90 euros, siendo el mismo coste que el del servicio ordinario, y también se permitirá en él el uso del bonobús habitual.

Una movilidad bien estructurada es fundamental para garantizar que toda la ciudadanía y los visitantes puedan disfrutar de nuestros días más grandes con total tranquilidad y comodidad Jordi Martínez — Concejal de Fiestas de Alcoy

El servicio de lanzadera funcionará a pleno rendimiento el sábado 25 de abril, Día de las Entradas, a través de dos líneas circulares. La línea de la Zona Norte operará con una frecuencia de 15 minutos, iniciando el servicio a las 7:50 horas y finalizando a las 23:00 horas. Este recorrido efectuará paradas en el Recinte Firal; Aules Verdes en la calle Mestre Laporta; la Estació d'Autobusos en la avenida Joan Gil-Albert; Lidl en la calle València, 4; Seat y Mirasierra en la calle B del polígono Cotes Baixes; Domti en la avenida Hispanitat, 64; Bar Las Cañas en la avenida Hispanitat, 39, y el Hospital en la calle Alcalde Francesc Boronat.

Por otro lado, la línea circular del Cementerio tendrá una frecuencia de treinta minutos, con salidas ininterrumpidas desde las 8:00 horas hasta las 23:20 horas. Esta ruta conectará el Recinte Firal con el Cementeri-Poliesportiu, completando el trayecto en aproximadamente quince minutos.

De manera complementaria, el autobús urbano de Alcoy adaptará sus líneas y horarios ordinarios durante los días festivos. Toda esta información detallada puede consultarse a través de la plataforma digital habilitada por el Ayuntamiento y en el blog oficial de Protección Civil de las fiestas.

Caravanas y autocares

Además, para facilitar la llegada de caravanas y autocares, se ha designado una zona específica y acondicionada en el barrio de Batoi, concretamente en las calles Músic Antonio Pérez Verdú, Societat Musical Nova y Corporació Musical Primitiva.

Horarios y paradas delos autobuses lanzadera / INFORMACIÓN

Cabe recordar que, durante el sábado 25 de abril, el servicio especial para los participantes funcionará en dos franjas horarias definidas: desde las 9:30 hasta las 13:00 horas para la Entrada Cristiana, y desde las 16:00 hasta las 19:30 horas para la Entrada Mora.

Este autobús realizará el recorrido comprendido entre el cruce de la calle El Camí con Sant Mateu y el cruce de la calle Músic Pérez Laporta con Músic Carbonell. Dentro de las acciones de prevención, se mantiene por cuarto año consecutivo la prohibición de acceso desde la Placeta Les Eres hacia la calle Sant Vicent Ferrer por motivos de seguridad, una medida plenamente consolidada.

El concejal de Fiestas, Jordi Martínez, valora el diseño de este operativo y señala que "una movilidad bien estructurada es fundamental para garantizar que toda la ciudadanía y los visitantes puedan disfrutar de nuestros días más grandes con total tranquilidad y comodidad, fomentando un transporte accesible que descongestiona el centro urbano y nos beneficia a todos".